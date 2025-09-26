Daniel Reyes, cerebro del CF Motril femenino, nominado a los Premios Alumni 2025 por su éxito en Vélez Sarsfield

El fútbol femenino del CF Motril vuelve a estar de enhorabuena. Daniel Reyes, coordinador de la cantera femenina y alma mater de esta sección del club, ha sido nominado para los prestigiosos Premios Alumni 2025 de la Federación Argentina de Fútbol, tras su reciente éxito al conseguir el ascenso con el Vélez Sarsfield femenino.

Los Premios Alumni son una de las citas más importantes del fútbol argentino, reconociendo cada año a quienes hacen historia dentro y fuera del campo. La ceremonia se celebrará a finales de noviembre en el Predio de Ezeiza, situado en la provincia de Buenos Aires, y este año volverá a contar con destacados nombres del fútbol femenino argentino.

Reyes, licenciado en Educación Física y Deportes con especialización en Alto Rendimiento y entrenador nacional de fútbol con licencia PRO (ATFA), ha dejado una huella imborrable en el fútbol femenino. Su trayectoria incluye exitosos pasos por River Plate y Vélez Sarsfield, donde lideró procesos de formación y alto rendimiento que permitieron títulos nacionales, participación en torneos internacionales y la proyección de varias jugadoras a la selección de Argentina.

Desde su llegada al CF Motril, Daniel ha aplicado la misma filosofía de trabajo, consistente en formación integral, mejora continua y apuesta por el talento local. Su nominación es un reflejo del impacto de su labor y un orgullo para todo el club y sus aficionados. La nominación de Reyes reafirma que la apuesta de la entidad motrileña por profesionales de primer nivel sigue dando frutos, tanto en España como en el panorama internacional.