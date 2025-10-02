El Círculo Recreativo ‘Salcedo Cargo’ de tenis de mesa se lleva el derbi inaugural en Tercera Nacional

La temporada 2025/26 de la Federación Andaluza de Tenis de Mesa arrancó con protagonismo para los equipos del Club Deportivo Círculo Recreativo Motril. En Tercera Nacional, el CR Salcedo Cargo se impuso en el derbi local al recién ascendido CR Hub Place, mientras que en División de Honor Andaluza el CR Pedregar Costa inició la campaña con derrota frente al experimentado CTM Huétor Vega.

Experiencia frente a ilusión en un derbi de Tercera Nacional que no defraudó y en el que se midieron los dos equipos motrileños. El CR Salcedo Cargo, con un bloque veterano y sólido, se llevó el triunfo por 4-2 ante un CR Hub Place que debutaba en la categoría tras el pasado curso lograr el ascenso desde la Súper División Andaluza.

Los puntos para el ganador llegaron de la mano de Mercedes Rubiño (3-1 sobre José Antonio Rubiño), Elías González (dos victorias solventes ante Rocío López y José Hernández) y Antonio Rodríguez Escobar, que sumó un triunfo clave ante Hernández. Por el Hub Place destacaron las victorias de Rocío López frente a Mercedes Rubiño y de Rubiño sobre Antonio Rodríguez. El resultado final es reflejo a los objetivos de la presente campaña, la meta del Salcedo Cargo es ganar la liga mientras que el Hub Place buscará la permanencia.

Debut exigente

El CR Pedregar Costa inició su andadura en División de Honor Andaluza, y lo hizo con una difícil visita al CTM Huétor Vega, un conjunto veterano y de gran nivel que se llevó la victoria por 5-1. A pesar del marcador, la nota más positiva para el club motrileño fue el debut del alevín Asier Salcedo, que jugó su primer encuentro oficial como parte del Círculo Recreativo Motril. Con apenas 11 años mostró un juego valiente y competitivo frente a rivales muy experimentados. Apunta maneras.