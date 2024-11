Las chicas del Wiber ‘Ciudad de Motril’ se cuelgan el bronce en el Andaluz sub 14

En la pista del Centro de Tecnificación de Atletismo de Antequera se disputó el XX Campeonato de Andalucía de clubes Short Track sub 14 en pista cubierta. La cita congregó a 46 de los mejores equipos a nivel autonómico en la categoría sub 14, de ellos 30 eran femeninos por los 16 masculinos. El Club Atletismo Wiber ‘Ciudad de Motril’ presentó a un total de 21 deportistas, once chicas y diez chicos.

En lo deportivo las féminas del ‘Ciudad de Motril’ vieron recompensado su disfrute, lucha y entrega en cada uno de los concursos y carreras con una merecida medalla de bronce. Once pruebas por equipo, en las que se repartían puntos en función de la clasificación, dejaban a las motrileñas con un total de 252,5 puntos. Destacaron las actuaciones individuales de Daniela Sánchez y Marina Ciobanu. El equipo masculino finalizó en novena posición, sobresaliendo el primer puesto de Hugo Salinas en la prueba de 60 metros vallas. Su marca de 9:33 lo coloca muy arriba en el ránking nacional de la categoría sub 14.

La próxima cita para las categorías de menores del Atletismo Wiber ‘Ciudad de Motril’, también en el Centro de Tecnificación de Antequera y con la que cerrará la temporada 2024 en lo que a competiciones oficiales se refiere, será el próximo 1 de diciembre con la disputa del Campeonato de Andalucía de clubes Short Track en la categoría sub 12.