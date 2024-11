Las chicas sub 20 del Atletismo Delsur La Palma se proclaman campeonas de Andalucía

El Club Atletismo Delsur Cooperativa La Palma cosechó cinco podios en el Campeonato de Andalucía de campo a través celebrado en la localidad cordobesa de Almodóvar del Río. Con estos resultados seis equipos del Delsur La Palma se clasificaron para el Campeonato de España de clubes de campo a través que se celebrará en Santiponce (Sevilla) el próximo 17 de noviembre.

Las mejores noticias llegaron para las chicas del equipo sub 20 femenino que se proclamaron campeonas de Andalucía. La medalla de oro se cimentó en el gran rendimiento de Viktoria Velinova Fidanova, quinta individual, seguida de cerca por María Moreno Sola, séptima, y Marta Alconcher Corzo, octava. También contribuyeron al triunfo Isabel García Sánchez, María García Casares y Claudia Márquez Contreras.

Plata para el conjunto sub 23 masculino, y todo ello merced a las grandes actuaciones individuales de Javier Hernández Moreno (4º), Rafael Moreno Burgos (7º) y Houdayfa Chara Lehmar (13º). Además, el equipo se completó con las aportaciones de José Torres López (19º) y Alejandro Chica Sánchez (20º).

Tres fueron los bronces, conseguidos por el equipo absoluto femenino, el sub 20 masculino y el sub 16 de chicas. En la competición absoluta destacaron Teresa Martín Rodríguez (8ª), Hasna Aich (10ª) y Esther Requena Ferri (13ª), acompañadas por Teresa Velasco Castillo (14ª) y María Caraffo Zanetta (16ª). En el sub 20 mención especial para Andrés Morata Sánchez (5º), Luis Rodríguez Rodríguez (8º) y Sada Fofana (12º). Finalmente, en sub 16 sobresalieron Natalia Martín Corral (9ª) y María Plata Villén (12ª).

Dos planteles rozaron el podio. En el caso del absoluto masculino fueron quintos de Andalucía, las mejores actuaciones individuales fueron de Pablo González Pérez (16º) y Diego Clemente Cano (17º). Finalmente, sexto lugar para los chicos sub 16 donde Badr Eddin Haffane Tribak (4º) fue el gran referente, seguido de Joel Ramírez Trabado (14º).