El CF Motril ganó el derbi ante el Recreativo Granada y se coloca líder en solitario

Quinta jornada de liga en el grupo IX de la Tercera Federación. Triunfos en los derbis de CF Motril (2-0) y Churriana de la Vega (1-0) ante Recreativo Granada y Arenas de Armilla, respectivamente. A domicilio, empate a uno entre Huétor Vega y Torredonjimeno y derrota del Huétor Tájar en Alhaurino (2-1).

El CF Motril, 29 años después, recibió al Recreativo Granada. Los dirigidos por el asturiano Chus Hevia fueron muy superiores a los de Luis Bueno. El 2-0 final marcó la diferencia entre uno y otro. Primera parte de desgaste, con empate a cero; segunda de acierto, con goles locales de Antonio López y Cameron. Antes, muchas ocasiones de gol para los motrileños, en las que el portero granadino Bohdan se ganó el sueldo a disparos de Pablo Muñoz, Pato, Álvaro y sobre todo Antonio López.

Por la mínima se impuso el Churriana al Arenas (1-0). El único gol del encuentro llegó en el 51 de juego, diana de Adam Montoya tras perfecto centro de Maldonado. El plantel visitante se mostró muy descontento con una actuación arbitral que terminó con tres expulsiones: las del central Álex Gálvez, en el minuto 25, y las de Hugo Poyatos y el entrenador Jorge Molina (77).

El Huétor Vega de Manuel Morenos ‘Rizos’ se adelantó muy pronto en Torredonjimeno, por medio de Uche de falta directa. La expulsión del granadino Garrido fue determinante, en superioridad lograron el empate los tosirianos con diana de Javi Martínez. Y finalmente, derrota del Huétor Tájar a domicilio contra el Alhaurino. Los dos equipos gozaron de multitud de ocasiones para alzarse con la victoria, aunque la suerte se decantó para los locales con una diana en la recta final del encuentro del local Berguillo.

Disputadas cinco jornadas en el grupo IX de la Tercera Federación, el líder es el CF Motril, suma trece puntos; seguido del Arenas de Armilla con doce. Tercero y cuarto, empatados a diez puntos, se encuentran Churriana de la Vega y Torre del Mar. Quinto en el Atlético Mancha Real con ocho. El próximo domingo 12 de octubre, en el municipal de Armilla a las 19 horas, el segundo Arenas recibe al primero Motril.

Al término de la liga regular el campeón de grupo ascenderá de forma directa a la Segunda Federación; mientras que los clasificados del segundo al quinto puesto jugarán los play off de ascenso. En la actualidad acarician dicha posibilidad, del sexto a noveno están empatados a siete puntos, figuran Torredonjimeno, Marbellí, Alhaurino y Mijas Las Lagunas.