El Atletismo Delsur suma dos subcampeonatos de Andalucía por equipos sub 20

Las pistas motrileñas del estadio municipal de atletismo Emilio Hidalgo Pérez fueron el escenario del XXIX Campeonato de Andalucía de clubes sub 20, a su vez XI edición de un Memorial Samuel Navarro Rojas que congregó a unos 500 atletas. La Real Federación Española de Atletismo (RFEA) ha hecho oficial que la misma instalación acogerá el Campeonato de Andalucía de clubes en la categoría sub 14, será el próximo 18 de junio; así como el Andaluz sub 16 del 2 de julio.





Con la participación de una docena de equipos masculinos, el campeón fue el Trops Cueva de Nerja, con 214,5 puntos; segundo puesto para el Club Atletismo Delsur Cooperativa La Palma, con 159; y tercero el Unicaja Jaén Paraíso Interior, con 151. La representación granadina la completaron el Granada Joven, finalizó décimo con 98 puntos; y el Juventud Atletismo Granada, undécimo con 90.





En la competición femenina, con once conjuntos, el podio quedó formado por el poderoso Trops Cueva de Nerja, con 181 puntos; subcampeón fue el Atletismo Delsur Cooperativa La Palma, con 156; siendo terceros los gaditanos del Club Atletismo Chapín Jerez, con 151. Las chicas del Granada Joven fueron décimas con 64 puntos.