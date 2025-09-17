Almuñécar reanuda su programa de senderismo con una ruta por Güéjar Sierra

El Área de Deportes del Ayuntamiento de Almuñécar retoma su Programa de Senderismo 2025. El objetivo es conectar con el medio ambiente y disfrutar de los espectaculares paisajes naturales de las provincias de Málaga, Granada y Almería. El calendario arranca el próximo domingo 21 de septiembre con una propuesta de dificultad media que recorrerá la Acequia de la Solana, en Güéjar Sierra. El itinerario, con una duración estimada de cinco horas, permitirá a los participantes disfrutar de paisajes de higueras, castaños, robles y encinas, combinando naturaleza, deporte y ocio al aire libre.

El recorrido comenzará en Güéjar Sierra y continuará por puntos emblemáticos como la Fuente de los Dieciséis Caños, la Alberca de la Solana, Acequia, Central, Molino del Coto y Canal de la Viña, finalizando en la Estación de Maitena. La organización recomienda no participar a personas con problemas de vértigo, dado que algunos tramos transcurren por zonas elevadas.

Las inscripciones están abiertas y pueden realizarse de manera presencial en las oficinas del estadio municipal ‘Francisco Bonet’, de lunes a viernes en horario de 9 a 14 y de 17 a 22 horas. Para más información los interesados pueden contactar con el Área de Deportes sexitana a través de los teléfonos 958 883 142 y 673 369 309.