El ajedrecista zubiense Ángel Serrano se proclama campeón del V Torneo San Miguel de Gualchos

La plaza de la Constitución de Gualchos acogió el V Torneo de Ajedrez San Miguel. Organizado por el Club Ajedrez Motril se jugaron siete rondas, con un ritmo de juego de ocho minutos más tres segundos de incremento por jugada. La participación rozó el medio centenar de ajedrecistas llegados de las provincias de Granada, Almería y Málaga. La entrega de premios estuvo presidida por Antonia Antequera Rodríguez, alcaldesa del Ayuntamiento de Gualchos Castell de Ferro.





El joven granadino Ángel Serrano Almendros, del Club Ajedrez La Zubia, se llevó el título haciendo pleno con siete puntos de siete posibles. La segunda posición fue para el malagueño Germán Maldonado Mena, del malagueño Club Ajedrez Metro, con seis. Completó el podio el motrileño Borja Cañadas Martín, con cinco puntos y liderando un fuerte de grupo de cinco jugadores que finalizaron con la misma puntuación.





Por categorías el primer puesto en sub 1900 fue para el motrileño Raúl Salguero Méndez; en sub 1700 se impuso el almeriense Álvaro García Bellido; en sub 1500 dominio del accitano Juan Ramón Gil Van Gils; mientras que la almeriense Sandra Hernández López ganó en sub 1300. Entre los ajedrecistas locales la primera posición fue para Francisco Javier Moreno Acosta, segunda fue Andrea Alonso García, Julio Gutiérrez Acosta acabó tercero.