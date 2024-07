El ajedrecista granadino Ángel Serrano, campeón del VII Torneo de Castell de Ferro

El Centro de Interpretación de la Cultura de la Costa en Castell de Ferro acogió el VII Torneo de Ajedrez Castell de Ferro, un evento en el se batieron todos los récords con 82 ajedrecistas inscritos. El nivel de juego fue muy alto, con la participación en el ranking inicial de tres Maestros FIDE, a lo que se unió la excelente organización del Club Ajedrez Motril y la Concejalía del Deportes del Ayuntamiento de Gualchos-Castell.





Desde la primera ronda el Maestro FIDE granadino Ángel Serrano Almendros hizo una gran demostración en su juego, manteniéndose firme en las primeras mesas para hacer 6,5 puntos de siete y proclamarse brillante campeón. Le acompañaron en el podio los ajedrecistas motrileños Ángel Luis Castillo Rodríguez y Francisco Daniel Pulido Esteban, segundo y tercero, respectivamente.





En la competición femenina dominio de la WFM venezolana Roxanny Matute Escobar, que fue séptima en la clasificación general; mientras que el mejor veterano fue el jienense MF Sebastián Almagro Mazariegos. Por categorías, en sub 1950 ganó el almeriense Damián Ferro Martínez; en sub 1800 se impuso el francés Hillel Toledo; el otureño Gonzalo Martínez Molina impuso su ley en sub 1650; y el roqueteño Rafael Borrego Navarro no encontró rival en sub 1500. En la competición local el podio lo completaron, por ese orden, Rafael Vargas Haro, Héctor García Sánchez y Adrián Sánchez Castillo.





Y mirando a futuro, el próximo domingo 4 de agosto, a partir de las 10 horas, se disputará el X Torneo ‘Jardín Nazarí’ de Vélez de Benaudalla. José Luis Lorente López será el director técnico, Germán Maldonado Valdivia hará de árbitro principal. El límite de participantes será de 90 ajedrecistas, con una cuota de inscripción de cinco euros. Las inscripciones se pueden formalizar en el correo electrónico torneos@clubajedrezmotril.com o en el whatsapp 686 743 743.