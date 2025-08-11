Servicio de taxis nocturno de guardia de 10:00 a 06:00 horas
Las personas que necesiten hacer uso de este servicio deben llamar al teléfono 958 66 05 37
Redacción COPE Guadix
Guadix - Publicado el
1 min lectura
Tras las reuniones mantenidas entre el Ayuntamiento de Guadix, encabezadas por su alcalde, Jesús Lorente, y la Asociación de Taxistas de Guadix, se ha acordó establecer desde el pasado 1 de agosto un servicio nocturno de guardia de taxis todos los días en horario de 10:00 a 06:00 horas. Las personas que necesiten hacer uso de este servicio deben llamar al teléfono 958 66 05 37.
