COPE
Podcasts
Guadix
Guadix

Servicio de taxis nocturno de guardia de 10:00 a 06:00 horas

Las personas que necesiten hacer uso de este servicio deben llamar al teléfono 958 66 05 37

Servicio de taxi nocturno

Servicio de taxi nocturno

Redacción COPE Guadix

Guadix - Publicado el

1 min lectura

Tras las reuniones mantenidas entre el Ayuntamiento de Guadix, encabezadas por su alcalde, Jesús Lorente, y la Asociación de Taxistas de Guadix, se ha acordó establecer desde el pasado 1 de agosto un servicio nocturno de guardia de taxis todos los días en horario de 10:00 a 06:00 horas. Las personas que necesiten hacer uso de este servicio deben llamar al teléfono 958 66 05 37.

Escucha en directo

En Directo COPE GUADIX

COPE GUADIX

Lo último

Herrera en COPE

Herrera en COPE

Con Carlos Herrera

Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h

Programas

Últimos audios

Último boletín

05 :00H | 11 AGO 2025 | BOLETÍN

Boletines COPE
Tracking