Nuevas ayudas sobre la convocatoria pública para personas mayores y Discapacitados

La concejala de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Guadix, Encarni Pérez, ha informado sobre las ayudas públicas individuales del año 2021. La Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía, ha publicado en el BOJA Nº 170, de 3 de septiembre, la Orden de 31 de agosto de 2021, mediante la que se convocan subvenciones en régimen de concurrencia competitiva en el ámbito de la consejería, entre otras para Personas Mayores y Personas con Discapacidad para el ejercicio 2021. El plazo de presentación de solicitudes es hasta el día 24 de septiembre, por lo que desde el Ayuntamiento de Guadix, a través del Centro de Servicios Sociales Comunitarios se ha habilitado una agenda específica de cita previa, de dos días adicionales a los que ya están establecidos, para la atención telefónica a las demandas relacionadas con esta convocatoria. Será los lunes y miércoles debido a lo exiguo del plazo y para facilitar el acceso a todas aquellas personas interesadas en solicitar la subvención por cumplir los requisitos establecidos y que paso a resumir a grandes rasgos. Para cualquier cuestión pueden dirigirse como siempre al teléfono 958 66 51 19 en horario de 9:00 a 13:00 horas. Convocatoria para Personas Mayores Destinada a la adquisición, renovación y reparación de prótesis y órtesis dentales para personas mayores de 65 años, residentes en la comunidad autónoma de Andalucía y con una renta per cápita de la unidad económica de convivencia no superior al 1,25 IPREM en 2020 (9.399,49 euros). No pueden haber sido beneficiarios por el mismo concepto en la convocatoria del año pasado. La documentación a presentar es la siguiente: - Modelo de solicitud debidamente cumplimentada. - Presupuesto cierto o factura. En caso de que se les proponga para concesión, deberán presentar documentación complementaria, en un plazo de 5 días. Toda esta información se la facilitarán en su cita con el/la Trabajadora Social. Convocatoria para Personas con Discapacidad Destinadas a facilitar la mayor autonomía posible a aquellas personas que tengan reconocido grado de discapacidad mínima del 33%, residentes en la comunidad autónoma de Andalucía y con una renta per cápita de la unidad económica de convivencia no superior al 1,25 IPREM en 2020 (9.399,49 euros) para: - Adaptación de vehículos a motor. - Adquisición y renovación de prótesis y órtesis auditiva, ocular y dental, así como la adquisición, renovación y reparación de otros productos de apoyo para personas con discapacidad. - Gastos de desplazamientos a centro residencial o de día en los casos en que no puedan hacer uso del servicio disponible, así como los gastos de desplazamiento al CAIT. La documentación a presentar es la siguiente: - Modelo de solicitud debidamente cumplimentada. - Presupuesto cierto o factura. - Si el/la interesado/a actúa por medio de representante, se deberá acreditar por medio válido en derecho. Las solicitudes se podrán presentar en el registro electrónico de a Administración de la Junta de Andalucía, por aquellas personas que dispongan de medios adecuados para ello. AYUNTAMIENTO DE GUADIX. 14 de septiembre de 2021.