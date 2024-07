Llega Distant de Vol'e Temps en edición veraniega

La concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Guadix, representada por Encarni Pérez, ofrece el próximo martes 16 de julio el magnífico espectáculo de teatro circo “DistanS” que pondrá en escena la compañía Vol´e Temps en plaza Santa Luparia a las 21:00 horas, con acceso libre hasta completar aforo

La obra trata de la amistad revivida tras 20 años por dos amigos que entonces eran niños y que jugaban en la copa de un árbol. Un pacto, un código secreto, una cápsula del tiempo, una promesa…Dentro de 20 años en el mismo sitio a la misma hora. La vieja casa del árbol donde dos amigos compartían sus tardes de ocio entre juegos, risas, fantasías y complicidad. El tiempo pasa y la distancia es inevitable pero no tiene que suponer el olvido. Como decía la canción, 20 años no es nada…Y dos personajes que encontraron la manera de poder seguir juntos en la distancia aunque la vida les lleve por caminos diferentes. Un viaje a través de las emociones en un espacio visual y sonoro que envuelve las escenas de circo acrobático y teatro gestual que conforman un espectáculo orgánico, sensible y divertido.

DistanS habla de amistad: los recuerdos que siguen vivos en nuestros corazones a pesar de los años. Habla de la fragilidad del ser humano, de la ruptura, la soledad, y del amor capaz de regenerar y reconstruir nuestras relaciones con los demás.

Aquí os dejamos una pequeña muestra de lo que nos aguarda el 16 de julio en la Plaza Santa Luparia a partir de las 21 h. Te esperamos.

https://youtu.be/ZAamG6Dm5TI