La Junta rehabilita por más de un millón de euros las 48 viviendas públicas de Padre Llanos en Guadix

La Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda ha culminado las obras de rehabilitación energética y accesibilidad en las viviendas públicas de la calle Padre Llanos, en Guadix, a las que la Junta de Andalucía ha destinado más de un millón de euros. Se trata de una promoción de 48 viviendas sociales, distribuidas en cuatro bloques en los que la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA) ha llevado a cabo una intervención para mejorar el comportamiento energético de los inmuebles. En dos de los edificios también se han acometido obras de accesibilidad para eliminar las barreras arquitectónicas que dificultaban la vida diaria de los vecinos.

La consejera de Fomento, Rocío Díaz, ha puesto en valor “este tipo de intervenciones impulsadas por el Gobierno andaluz para renovar el estado de las viviendas públicas, haciendo que estos inmuebles sean más accesibles y más eficientes, desde el punto de vista energético”. El objetivo del Gobierno, ha añadido Díaz, es “extender estas mejoras al mayor número posible de viviendas, para que las familias que allí residen dispongan de un hogar más confortable”.

En el caso de las 48 viviendas de la calle Padre Llanos, AVRA ha acometido la rehabilitación energética de los cuatro edificios que componen la promoción, cuyas obras fueron adjudicadas por 982.039 euros. Esta intervención, cofinanciada con fondos europeos del Programa de Andalucía Feder 2021-2027, ha dotado de mayor confort a las viviendas, mediante la instalación de sistemas de aislamiento térmico, reduciendo a su vez el consumo eléctrico y la emisión de gases contaminantes a la atmósfera.

Con este objetivo se ha aplicado un Sistema de Aislamiento Térmico Exterior (SATE) en los edificios, reforzando a su vez la cubierta con insuflado de celulosa. Por otra parte, se ha procedido al cambio de las ventanas exteriores por otras nuevas con compacto técnico incorporado.

La actuación ha incluido también la reposición de las puertas de acceso, tanto de las viviendas como de los portales, para garantizar el aislamiento. En los salones de todas las viviendas se han instalado equipos de climatización con bomba de calor de alta eficiencia. Y en los bloques números tres y cuatro se han colocado sistemas de aerotermia, para radiadores y agua caliente.

Las obras se han completado con diversas mejoras en las zonas comunes, tales como la sustitución de alumbrado; la adecuación del cuadro eléctrico; la colocación de

extractores en los cuartos húmedos; el cambio de canales y bajantes y la sustitución de tapas de arquetas, baterías de contadores de agua y buzones.

Además, en los bloques tres y cuatro, se ha instalado un ascensor de embarque frontal en el patio central. Esta otra actuación fue adjudicada por 198.901 euros y se ha financiado con fondos propios de AVRA. Esta segunda actuación forma parte del programa de mejoras de accesibilidad de la Junta, con la finalidad de eliminar las barreras arquitectónicas que dificultan la vida diaria de las familias que residen en estas viviendas públicas, especialmente de las personas con movilidad reducida.