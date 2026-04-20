Evacúan a 28 personas de una residencia de Guadix por un incendio

Los servicios de emergencia han sofocado un incendio declarado a última hora de este domingo en una residencia de personas con discapacidad intelectual en Guadix ({Granada}). El suceso ha obligado al desalojo preventivo de 28 residentes, de los cuales cinco han sido atendidos en el lugar sin necesidad de traslado hospitalario.

El servicio de Emergencias 112 Andalucía recibió varias llamadas de alerta sobre las 22:50 horas que informaban de un fuego en una habitación de la residencia, ubicada en la calle Rosa Martínez Vera. Inmediatamente, se movilizó un amplio dispositivo que incluyó a los Bomberos del Consorcio, el Centro de Emergencias Sanitarias 061, la Guardia Civil y la Policía Local.

Un amplio despliegue de emergencias

Los efectivos de bomberos de Guadix, con el apoyo del parque de Iznalloz, lograron extinguir las llamas, que se localizaron en un salón de la primera planta. El humo afectó también a la segunda planta del edificio, por lo que fue necesario llevar a cabo tareas de ventilación para asegurar la zona.

Un total de 28 residentes fueron evacuados y revisados por los servicios sanitarios. Cinco de ellos, todos varones con edades comprendidas entre los 17 y los 48 años, recibieron asistencia en el mismo lugar de los hechos. Todos presentaban buen estado y fueron reubicados en otras estancias del complejo residencial.

Al lugar también se desplazaron los equipos médicos de Guadix y Purullena, así como seis voluntarios, una ambulancia y un vehículo de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Guadix para colaborar en la gestión del incidente.