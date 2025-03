Comienzan las obras del Canon de Mejora Local de Aguas de Guadix

Aguas de Guadix ha comenzado en esas últimas semanas las obras del Canon de Mejora Local y al alcalde de Guadix, Jesús Lorente, junto al consejero delegado y concejal de Hacienda, Pedro Gabriel Rus, y el gerente de la empresa mixta, Jesús Galera, han comprobado de primera mano la evolución y ejecución de las mismas con una visita realizada en los últimos días. Dicho canon, dotado con 5.583.387 euros permitirá la ejecución de obras de mejora tanto de infraestructuras de abastecimiento como de alcantarillado y depuración, para garantizar el suministro a la población y una correcta evacuación y depuración de aguas residuales, así como la mejora del drenaje urbano en muchas zonas con deficiencias.

Las primeras actuaciones llevadas a cabo son la instalación de una planta fotovoltaica en el sondeo del Polígono Industrial Príncipe Felipe y en el depósito que abastece a dicho polígono industrial. El importe de la actuación ha ascendido a 47.371,14 euros y se ahorrarán al año 43.000 kwh y se evitará la emisión a la atmosfera de 13,16 tn/año de CO2.

También se va a instalar una planta fotovoltaica para abastecer de energía eléctrica a la estación depuradora de aguas residuales del citado polígono industrial en cuanto se disponga de la autorización de CHG. El importe de la actuación asciende a la cantidad de 48.209,53 euros, se ahorrarán 54.242 kwh al año y se evitará la emisión de 14,44 Tn/año de CO2 a la atmosfera.

Otras obras que se han llevado a cabo han sido en la avenida Dr. Casas en el barrio de la Estación donde se ha actuado sobre unos quinientos para la renovación de la red de abastecimiento con una inversión total de 151.443,82 euros. Mediante esta actuación además de eliminar la red de fibrocemento existente, se evitarán las continuas averías con las molestias ocasionadas a los vecinos así como los daños producidos por dichas averías a algunas viviendas, mejorando la calidad de prestación del servicio a los vecinos de esta zona de la barriada de la Estación.

También se ha ejecutado una actuación de corrección de la pendiente del colector general de alcantarillado en calle Rosa Chacel, con una inversión

total de 21.709,40 euros. La actuación llevada a cabo ha consistido en la reposición del colector de hormigón de 800 mm de diámetro, ubicado en la calle Rosa Chacel, entre los pozos P 1582-a y P 1582-b. Esta intervención tiene como objetivo corregir la pendiente del colector para evitar la retención de aguas que actualmente se produce debido a las diferencias de cota en el tramo que discurre frente a la Residencia FOAM. El nuevo trazado corregirá este problema mediante la instalación de una nueva tubería de hormigón con características similares, pero con una pendiente adecuada para garantizar un flujo continuo y evitar futuras obstrucciones. La actuación mejorará significativamente el drenaje de las aguas residuales, incrementando tanto la capacidad de evacuación como la fiabilidad del sistema de saneamiento.

Actualmente se encuentran en fase de licitación la mejora del drenaje y red de pluviales en c/ Rosa Martínez Vera, c/ Diosa Isis, c/ Juan Pedernal, c/ Luciano Fdez. Alba y Avda. Pedro de Mendoza y Lujan con un presupuesto de 167.058,06 euros, la redistribución de la red de Abastecimiento desde el depósito de Cuatro Veredas (camino de las viñas) hasta el Camino de los Forasteros” con un presupuesto de 176.535,64 euros y la renovación de la red de abastecimiento, saneamiento y pluviales en calle Cañaveral con un presupuesto de 229.970,35 euros.

Tal y como ha destacado el alcalde de Guadix, Jesús Lorente, ha destacado que han comenzado una serie de actuaciones prioritarias y posteriormente irán realizándose bastantes otras que solventarán los problemas que tenía la ciudadanía con las redes y que han sido posible gracias a este canon de mejora de Aguas de Guadix, al cual se opuso el principal partido de la oposición.