COPE
Podcasts
Nuestros podcasts
Nuestros podcasts

El Tertulión de Cope Jerez. Capítulo 159: Un equipo con alma

El Xerez muestra la mejor cara de la temporada ante el Recreativo de Huelva, pudiendo ganar en el descuento

El Tertulión de Cope Jerez. Capítulo 134: Ilusión bajo la lluvia
00:00
Descargar
COPE JEREZ

El Tertulión de Cope Jerez. Capítulo 159: Un equipo con alma

Diego Yesa

Jerez - Publicado el - Actualizado

1 min lectura98:18 min escucha

Descargar

Lo último

Herrera en COPE

Herrera en COPE

Con Carlos Herrera

Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h

Programas

Últimos audios

Último boletín

18:00 H | 09 DIC 2025 | BOLETÍN

Boletines COPE
Tracking