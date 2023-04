Aguas de Guadix alerta de visitas en casas intentando vender purificadores cuestionando la calidad del agua

Aguas de Guadix, empresa gestora del Servicio Municipal de Aguas de Guadix, informa que se han detectado en los últimos días visitas a domicilios de la localidad, en las que, alegando presuntos problemas de calidad del agua, instan a los vecinos a comprar unos costosos filtros purificadores. Estas personas les han dejado intranquilos sobre la calidad del agua que consumen, puesto que les realizan un situ una demostración en la que, mediante una prueba química engañosa, el agua del grifo se vuelve oscura, mientras que la que ellos llevan como tratada por el mecanismo que comercializan no sufre esta coloración. Aguas de Guadix aclara que cualquier agua, sea esta del grifo o embotellada, contiene sales minerales necesarias para nuestro organismo. La prueba que estas personas realizan consiste en aplicar un componente químico que hace reaccionar a esas sales minerales y oscurecerse, sin que esto signifique que el agua es de mala calidad o no potable, simplemente pone de manifiesto que esas sales minerales existen, pues de lo contrario estaríamos bebiendo agua destilada. En la web de Aqualia pueden ver en un vídeo cómo se realiza este proceso paso a paso. https://www.aqualia.com/es/area-de-cliente/prevencion-fraudes Por tanto, Aguas de Guadix quiere dejar claro que el agua de los grifos de Guadix y sus pedanías, así como de todos los municipios gestionados está regulada por un exhaustivo control sanitario que la certifica como TOTALMENTE POTABLE. Además, les comunicamos que, en su compromiso de calidad, Aguas de Guadix analiza el agua de la red de distribución en los puntos ya habilitados para ello, sin necesidad de acceder al interior de las viviendas. La empresa quiere transmitirles la confianza en la calidad del agua distribuida en el municipio, como se atestigua en las más de 100 analíticas realizadas al año en laboratorios acreditados, todos con resultado satisfactorio y apto para el consumo humano como establece el RD REAL DECRETO 3/2023, de 10 de enero, por el que se establecen los criterios técnico-sanitarios de la calidad del agua de consumo, su control y suministro. La empresa tiene a disposición de sus usuarios los resultados de los análisis que realiza en sus oficinas, situadas en la C/ Córdoba, nº 5 de Guadix, asi como en la web NOTA DE PRENSA https://www.aguasdeguadix.com. Así mismo, para cualquier consulta, pueden llamar al Servicio de Atención al Cliente en el teléfono 958 66 91 40. Estos datos de calidad del agua también se pueden consultar en el Sistema de información de aguas de consumo del Ministerio de Sanidad https://sinac.sanidad.gob.es/