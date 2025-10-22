COPE
Podcasts
Granada - Sta. Fe
Granada - Sta. Fe

Operación “Nazarí 64 Falla”

35 detenidos e incautadas cerca de 17.000 plantas de marihuana en una macrooperación contra el tráfico de drogas

operación “Nazarí 64 Falla”
00:00

Operación “Nazarí 64 Falla”

Juande Jerónimo

Granada - Publicado el

1 min lectura

Escucha en directo

En Directo COPE GRANADA

COPE GRANADA

Lo último

Herrera en COPE

Herrera en COPE

Con Carlos Herrera

Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h

Programas

Últimos audios

Último boletín

11:00 H | 22 OCT 2025 | BOLETÍN

Boletines COPE
Tracking