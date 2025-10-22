Operación “Nazarí 64 Falla”
35 detenidos e incautadas cerca de 17.000 plantas de marihuana en una macrooperación contra el tráfico de drogas
00:00
Escucha en directo
En Directo COPE GRANADA
COPE GRANADA
"El Gobierno tendría que decidir si, después del apagón, va a mantener ese absoluto cierre nuclear que toda Europa se está reconsiderando"
Carlos Herrera
Lo último
Juan Mera: "
2 min
Programas
Programas-Herrera en COPE
Con Carlos Herrera
Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h
Programas-Tiempo de Juego
Con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño
Sábados 13:00h-01:00h / Domingos 12:00h-01:30h
Programas-La Linterna
Con Ángel Expósito
Lunes a viernes de 19:00h a 23:30h
Programas-El Partidazo de COPE
Con Juanma Castaño
Lunes a viernes de 23:30h a 01:30h