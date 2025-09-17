La Universidad de Granada acoge una nueva edición del Congreso Español de Videojuegos

La Universidad de Granada acoge los días 18 y 19 de septiembre una nueva edición del Congreso Español de Videojuegos (CEV), organizado por la Sociedad Española para las Ciencias del Videojuego (SECiVi). El encuentro tendrá lugar en la Escuela Técnica Superior de Ingenierías Informática y de Telecomunicación, reuniendo a investigadores, profesionales, docentes y estudiantes en torno al presente y futuro de la investigación y el desarrollo del videojuego.

El programa incluye conferencias, ponencias y presentaciones de trabajos académicos que abarcan áreas como la inteligencia artificial, el diseño narrativo, la realidad virtual, la ilustración digital, la música y el sonido en los videojuegos.

La charla inaugural correrá a cargo de Daniel Márquez, programador senior en The Game Kitchen, autores de la saga Blasphemous, quien abordará cómo se diseñan inteligencias artificiales que no solo funcionan de manera eficiente, sino que también contribuyen a crear experiencias de juego más divertidas y memorables.

Además de las sesiones científicas y técnicas, el congreso propone actividades sociales como una visita por el centro histórico de Granada y una cena en el

Carmen de la Victoria, con el objetivo de favorecer el intercambio de impresiones entre los participantes en un ambiente distendido.

De este modo, el CEV 2025 refuerza su vocación de ser un espacio de referencia en España para el debate, la innovación y la colaboración en el ámbito de los videojuegos