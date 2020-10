La Universidad defiende a los estudiantes y dice que son "responsables"

La Universidad de Granada ha informado este jueves de que, desde el pasado 28 de septiembre, ha registrado 176 positivos por COVID-19 y 860 aislamientos, lo que representa una incidencia inferior al 3 por 1.000 entre sus 60.000 estudiantes y pone de manifiesto un "elevado nivel de responsabilidad".

Un portavoz de la institución académica ha facilitado estos datos después de que el consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, haya desvelado que el aumento de los contagios entre los universitarios es "preocupante", sobre todo en las residencias de estudiantes, y anunciara la convocatoria de una reunión con los rectores.

Según las cifras de la UGR, esta universidad andaluza ha registrado 176 casos positivos y 860 casos de aislamiento entre su estudiantado, de los que hay 64 positivos y 138 aislamientos entre los residentes en colegios mayores.

Con unos 60.000 estudiantes, esto representa una incidencia inferior al 3 por cada 1.000, lo que pone de manifiesto un "elevado nivel de responsabilidad", ha destacado el portavoz.

No obstante, también ha hecho un llamamiento a extremar la precaución y a mantener este comportamiento responsable no solo en el espacio universitario, que considera "seguro y controlado" gracias a las medidas adoptadas, si no el resto de entornos donde la comunidad universitaria desarrolla su vida diaria.

El consejero de Salud y Familias de la Junta de Andalucía, Jesús Aguirre, ha alertado este miércoles del "aumento preocupante" de contagios de coronavirus que se está registrando en la provincia de Granada, y lo ha vinculado con el comportamiento de estudiantes universitarios, especialmente en "residencias de estudiantes y colegios mayores".

Así, y en el transcurso de una comparecencia en el Pleno del Parlamento, el consejero de Salud ha señalado que en su departamento están "muy preocupados porque, igual que ha habido un magnífico comportamiento a nivel escolar" en esta pandemia ahora, "estamos teniendo problemas sobre todo en las ciudades universitarias" en el conjunto de España, y como es el caso de Granada en lo que respecta a Andalucía.

Así, ha indicado que en dicha provincia "las cifras van aumentando de forma preocupante", por lo que ha realizado un llamamiento a la "responsabilidad, sobre todo al comportamiento de estudiantes universitarios", de forma "muy singular" en "residencias de estudiantes y colegios mayores", a los que ha pedido la "máxima responsabilidad".

Aguirre ha alertado de que en Granada se está apreciando un "crecimiento exponencial" en el número de casos positivos en coronavirus, y ha abogado por evitar que se dé "un problema serio de contagios que nuestro equipo de Salud Pública" cree que "puede ser achacable a las residencias de estudiantes y colegios mayores".

De ahí que, según ha desvelado, este mismo miércoles ha estado hablando con el alcalde de Granada, Luis Salvador, y con la Consejería competente en materia de universidades "para hablar y tener una reunión con los rectores para atajar" esta situación "antes de que la cifra" de contagios "llegue a un nivel exponencial".

El consejero ha precisado que ahora la mayoría de casos positivos de infección se da en una "población diana joven", pero ha advertido de que "el siguiente paso" es que ésta "contagie a una población diana de mayor edad", y eso genere ya "un problema desde el punto de vista sanitario", según ha apuntado.