El TS cita este viernes a declarar a los dos empresarios granadinos investigados en el caso Koldo

El instructor del 'caso Koldo' en el Tribunal Supremo (TS), Leopoldo Puente, inicia este viernes 4 de julio la ronda de declaraciones de empresarios imputados por su presunta implicación en el pago de comisiones al ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, al ex ministro de Transportes José Luis Ábalos y al que fuera su asesor Koldo García a cambio de la adjudicación de obra pública

Puente ha citado desde las 10.00 horas este viernes a declarar como investigados a tres empresarios entre los que se encuentran los hermanos Antonio y Daniel Fernández Menéndez, de Obras Públicas y Regadíos (OPR), una de las empresas que la Unidad Central Operativa (UCO) sitúa en los presuntos amaños, tras el registro que llevaba a cabo en una casa de la familia en Granada.

En ese registro en la casa de Granada de Antonio Fernández Menéndez, que según la UCO --que realizó este y otros rastreos en distintos puntos de la geografía nacional entre los 10 y 11 de junio-- se trata del apoderado de la empresa OPR, se encontró "un conjunto de documentos" que incluía "un esquema manuscrito temporal donde figura el nombre de 'Abalos'" .

Esa tanda documental también incluía "adjudicaciones históricas del Ministerio de Fomento y OPR", así como "el borrador de la programación del año 2023 de la Subdirección General de Infraestructura", según un informe en el que la UCO detallaba el contenido de lo intervenido, al que tuvo acceso Europa Press.

El Supremo ordenó registrar la casa de Fernández Menéndez y de su hermano Daniel, administrador mancomunado de OPR, ante los indicios de que "en connivencia" con Ábalos y su ex asesor ministerial Koldo García "pudiera haber obtenido a cambio de precio o beneficios económicos la adjudicación de obras públicas licitadas en el marco de dicho Ministerio". En concreto, la UCO hace referencia a contratos en Asturias y Galicia.

Los agentes señalan que los Fernández Menéndez son cuñados de Fernando Merino, ex cargo de Acciona Construcción en Navarra que les habría puesto en contacto con Koldo. También apuntan que la entonces mujer del ex asesor ministerial "habría obtenido un puesto de trabajo en la mercantil Anfersa, vinculada a OPR, siendo indiciariamente posible que aquélla, en realidad, no efectuara prestación laboral alguna".

El juez Puente los investiga junto a otros tres empresarios, uno de ellos también está citado este viernes José Ruz, vinculado a Levantina Ingeniería y Construcción (LIC). Ya el lunes, también desde las 10.00 horas, comparecerán Antxón Alonso, administrador único de Servinabar, y Fernando Merino, ex directivo de Acciona.

El magistrado les imputó a todos el mismo día que a Cerdán al considerar que "habrían podido intervenir en la indebida adjudicación" de obras públicas concretas a favor de sus respectivas empresas mediante "la realización de pagos" que, "en parte", habría podido recibir Ábalos, cuya condición de aforado ante el Supremo permite que el alto tribunal investigue, junto a la Audiencia Nacional, el 'caso Koldo'.

Por eso, encargó a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que recabara información sobre las cuentas o productos bancarios que tengan a su nombre estos cinco empresarios, así como Acciona, Servinabar, LIC y OPR.

El instructor se dirigió contra los empresarios tras recibir el informe de la UCO que destapó una presunta trama de amaños de obra pública que estaría integrada por Cerdán, como supuesto cabecilla, Ábalos y Koldo, y que se apoya en buena medida en las conversaciones que el ex asesor ministerial grabó entre 2019 y 2023 con los otros dos implicados."A MUERTE", "CONSIDÉRAME A TU 'LAO'"

Puente señala a Ruz como "un elemento común a los principales investigados" --Ábalos, Koldo y el presunto conseguidor de la trama, el empresario Víctor de Aldama--, "habiendo mantenido reuniones con todos ellos y dando novedades del resultado de las mismas al propio Koldo". Ruz ya declaró el pasado febrero en el TS por sus vínculos con De Aldama. Entonces, negó cualquier implicación en irregularidades pero admitió que recurrió a él para cobrar una deuda.

El informe de la UCO localiza el primer contacto entre Ruz y Koldo por un 'email' que el empresario mandó al asesor el 19 de marzo de 2019 para presentarse como "dueño de una empresa constructora de Valencia" y pedirle "una pequeña reunión". Días después, García le contestó proponiendo día y hora. Los investigadores creen que tuvo lugar ese 27 de marzo de 2019 en el entonces Ministerio de Fomento.

La Guardia Civil destaca que "desde el inicio" Ruz "mostró su plena disposición ante cualquier necesidad que le trasladase Koldo", con un "claro interés" en "mantener una estrecha relación" con García, al que se refería como "jefe". "Pues entonces a muerte. En lo que te pueda ayudar considérame a tu lao", le dijo en un mensaje de WhatsApp del 14 de junio de ese año.

La UCO relata que, con el tiempo, "el contacto entre ambos fue adquiriendo fluidez", hasta el punto de que Koldo pidió a Ruz que "no le dijera a nadie que habían hablado, con el fin de ocultar su estrecha relación a terceros". "Nos queda mucho tiempo juntos pero, recuerda, no hemos hablando", le indicó en octubre de 2019.

De hecho, la Guardia Civil expone que García facilitó a Ruz teléfonos y tarjetas SIM para poder hablar mediante "líneas seguras" a las que se referían en clave como "café". La UCO sospecha que el guardia civil Rubén Villalba, investigado en la AN, se las habría facilitado a su vez a Koldo.

Ruz habría llegado al asesor ministerial y, a través de él, a Ábalos, gracias a De Aldama. Según los investigadores, pedía "favores" tanto al empresario como a Koldo para "fomentar los negocios de LIC", pero cuando tuvo más confianza con el asesor ministerial no solo prescindieron del presunto conseguidor sino que buscaron "ocultarle" sus contactos.

La UCO destaca que Ruz "no sólo habría mantenido un estrecho vínculo con Koldo, sino que también habría tenido un contacto personal con Ábálos, con quien se habría reunido en el Ministerio y en su casa, y al que tanto García como el empresario se seguían refiriendo como "jefe" tras su salida de Transportes. La UCO dice que García siguió velando por los intereses de LIC desde fuera del Ministerio.

Ruz también pidió a Koldo hablar directamente con Cerdán --"El Navarro"-- porque tenían "heridos inocentes" y "gente fuera del baile". "No es conveniente para la ganadería", le dijo en marzo de 2022. La UCO interpreta que el constructor se refería así a "los partidos políticos, y en este caso al PSOE".CASI 80 MILLONES EN ADJUDICACIONES Y "PENSIÓN" DE MIL EUROS

A modo de ejemplo de las gestiones que Koldo habría realizado desde el Ministerio para Ruz, la UCO plasma que en octubre de 2020 le pidió que preguntase al entonces director general de Carreteras, Javier Herrero, con quien también se habría reunido, "por la aprobación económica del modificado de una obra previamente adjudicada a LIC" por 4,5 millones de euros --la duplicación de la N-IV entre Dos Hermanas y Los Palacios (Sevilla)--. "Que no la hacéis ni pa'Dios y nos hace falta", escribió Ruz. Un mes después, se habría "desbloqueado" el cobro del dinero adeudado a LIC.

La Guardia Civil también recoge que Koldo habría intercedido ante la entonces presidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera, "para que le fuera adjudicada alguna obra a LIC". "Le hemos dado una de 700.000, hace nada eh (...) Es que otra vez va a cantar", le advirtió ella.

Con todo, defenestrados Ábalos y Koldo, éste se quejó al otro en noviembre de 2023 de que ya no podía seguir entregándole dinero para pagar la "pensión" porque Ruz --"Pepe"-- "habría dejado de abonarle los 1.100 euros que venía percibiendo recurrentemente". La UCO recoge que Ruz también habría dado dinero en efectivo a De Aldama para que posteriormente lo repartiera entre Koldo y Ábalos.