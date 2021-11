Tarifa plana de autónomos: cómo pedirla y de qué bonificaciones te beneficias

Empezar tu actividad como autónomo siempre arroja un mar de dudas y de complicaciones para el que no está acostumbrado. Es una situación de asumir obligaciones, sobre todo, desde el primer paso en el que te das de alta en la RETA, el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos. El principal es el de pagar mensualmente la cuota establecida a la Seguridad Social. Pero, ahora puedes beneficiarte de la famosa tarifa plana de autónomos.





¿Cuánto pagarías al mes?

Es ahora mismo la joya de la corona para los autónomos, sobre todo los que comienzan su actividad y supone una reducción del pago mensual de las cuotas a la SS durante el primer año en el que comienza a cotizar por cuenta propia ya que es el más complicado a la hora de arrancar y sobre todo de inversión.

Esta tarifa se cuantifica en 60 euros al mes a pagar a la Seguridad Social durante los primeros doce meses. Esto se consigue siempre que se cotice por la base mínima que este año estaba en los 944,40 € al mes. Es un alivio importante ya que la cuota establecida sin tarifa plana es de 286 euros mensuales. Hay que tener en cuenta que si te das de alta en el RETA y ejerces en un municipio de menos de 5.000 habitantes podrás tener un año adicional de reducción de cuota, es decir, durante los dos primeros años solo abonarás los 60 euros al mes. Sin duda, una ayuda suculenta.

Si cotizas por una base mayor, el autónomo no podrá acogerse a la tarifa plana pero si a la reducción del 80% de la cuota resultante. Hay que recordar que la cuota máxima estaba en los 1.245 euros al mes en este 2021 aunque está previsto que suba en algo más de 21 euros para el próximo año.

¿Cómo solicitar la tarifa plana ?

Lo más rápido y como es aceptar la invitación de la Seguridad Social y darse de alta a través de Import@ssen la plataforma de trámites online del organismo en la cual podrás llevar a cabo muchos trámites incluidos todo lo relacionado con los aútonomos.





Una vez dentro, accedes a ´Alta en trabajo autónomo´ y tendrás que introducir tu usuario+contraseña, la Cl@ve PIN, o el certificado digital y podrás entrar sin problema en el sistema ya con todos tus datos designados por el sistema pero deberás adjuntar varios documentos:





Datos fiscales incluyendo el código del IAE

Número de Seguridad Social

Fecha de inicio de la actividad y el domicilio

Número de cuenta bancaria

Mutua elegida









Casilla muy importante para realizar con éxito la solicitud

No puedes olvidar en ningún momento activar la casilla de ´Alta inicial´, es decir, que es tu primera alta dentro del sistema de cotizaciones de autónomo ya que sino no podrás acogerte ni a la tarifa plana ni a la reducción si tu base de cotización es mayor. Y no olvides darte de alta hasta 60 días antes del inicio de la actividad que vas a realizar.

Ya nos han facilitado datos oficiales!!

El 88% de los autónomos andaluces que se han beneficiado de la tarifa plana en Andalucia en los últimos tres años,superan los dos primeros años de actividad

Una buena iniciativa con buenos resultados para los nuevos autónomos en Andalucia — Lorenzo Amor (@lorenzoamor_ata) October 7, 2021









Respaldo a autónomos y PYMES

El presidente de CaixaBank, José Ignacio Goirigolzarri, ha destacado este lunes el papel que tienen las pymes y los autónomos en la economía española, a los que considera "un segmento imprescindible para el crecimiento y la creación de puestos de trabajo".

Goirigolzarri se ha pronunciado así durante la inauguración en Madrid de la vigésima edición de los Premios Autónomo del Año, organizados por la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos-ATA.

"España es un país de pymes y autónomos, ambos son elementos básicos de nuestra economía", ha afirmado, para destacar después que CaixaBank "cuenta con la confianza de más del 40 % de los trabajadores autónomos de nuestro país".