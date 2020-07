El Sevilla desea hacerse con Rui Silva y en la operación pudiera estar involucrado Carlos Fernández

Foto: Granada CF - Villoslada

Europa está más lejos, tras el empate ayer de la Real Sociedad en el campo del Levante (1-1). La séptima plaza se sitúa a 4 puntos. Ni ganando este viernes el Granada al equipo vasco, lo alcanzaría en la próxima jornada. Pero todavía quedan 12 puntos en juego y el conjunto de Diego Martínez no tiene ningún tipo de presión para lograr la hazaña. Si llega, será bienvenida. Caso contrario, no existiría ningún problema. No obstante, el calendario rojiblanco es complicado.

Rui Silva, el Sevilla y Carlos Fernández

Ya han comenzado las primeras negociaciones por Rui Silva. El primero en mostrar un interés evidente es el Sevilla. El Granada, por el momento, se remite a la clausula de 15 millones, pero a la vez se abre una puerta para la negociación en caso de que se incluyera en ella a Carlos Fernández, cedido por el club del Sánchez Pizjuán.

Rivales en la lucha por alcanzar plaza europea

Pero al margen de esta negociación, todavía quedan por escribir varias páginas de esta liga. El Granada debe estar pendiente de lo que hagan sus rivales por la séptima plaza. El Valencia, empatado a puntos con el conjunto nazarí, recibe hoy (19.30 h.) al Valladolid. Para los pucelanos es casi un encuentro de trámite. El Athletic de Bilbao, con un punto más, juega el jueves frente Sevilla (22 h.), que debe afianzar su puesto en champions.

Tres sesiones para preparar el partido frente a la Real Sociedad

La plantilla ha vuelto hoy a los entrenamientos. Montoro y Gonalons ya aparecen entre los que entrenan en los campos de la Ciudad Deportiva. Se han programado otros dos entrenamientos. Mañana será matinal y el jueves, a la misma hora que el partido del viernes ante la Real Sociedad, que se disputa en San Sebastián (19.30 h.).