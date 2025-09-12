COPE
Este fin de semana se celebra el Open Vergy Gol by Cuerva

Tendrá lugar en el Granada Club de Golf

Cartel del VI Open Golf Vergy by Cuerva
Jorge de la Chica

TORNEO GOLF CUERVA

Jorge de la Chica

Granada - Publicado el

1 min lectura

