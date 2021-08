Rochina manifiesta en su presentación una especial vinculación emocional con el Granada

Rochina ha mostrado durante su presentación una vinculación emocional especial con el Granada, club en el que militó dos años y al que ahora retorna en su madurez deportiva. Tiene 30 años y ha firmado por dos temporadas. Pero actualmente no se encuentra una forma física idónea. El propio jugador considera que hasta después de la próxima ventana de la liga, no estará a disposición del técnico, Robert Moreno, para poder jugar. El motivo es que no ha realizado pretemporada, pese a que ha trabajado con un entrenador personal. Por tanto, habrá que esperar a mediados de septiembre para que Rochina pueda ser alineado.

Plantilla cerrada

Por el momento, según Pep Boada, director deportivo del club, salvo que se produzca alguna salida de jugadores, la plantilla está cerrada. Pero hay un asunto que preocupa especialmente en el club. El mercado todavía abierto, con clausulas de rescisión y hay clubes con disponibilidad económica que pueden provocar que se desmantele la plantilla y esto puede producirse incluso el último, lo que mermaría el margen de maniobra para su sustitución. El Granada, tras lo manifestado por el dirigente, está atento a estas circunstancias y preparado para reaccionar.

Como ya ha informado COPE el Totteham ha mostrado interés por Domingos Duarte, incluso con una oferta en firme, y en las mismas circunstancias está Foulquier con relación al Valencia. Y eso sin descartar que otros futbolistas pueden abandonar la entidad por alguna situación similar.

Horario frente al Betis

Se ha dado a conocer un nuevo horario y día de un encuentro del Granada. El Betis visitará el Nuevo Los Cármenes, tras el parón de selecciones, el domingo 9 de septiembre (21 h.).