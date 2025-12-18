El PSOE debate una moción de censura contra su propia alcaldesa en Nevada

El edil socialista Rafael López es el candidato a la alcaldía de Nevada en la moción de censura prevista para el 18 de diciembre

El grupo municipal socialista en Nevada (Granada) debate este jueves una moción de censura contra su propia alcaldesa, Dolores Pastor, también del PSOE. La sesión, que tiene lugar a las 12:00 horas en un pleno extraordinario, propone como nuevo regidor a su hasta ahora teniente de alcalde, Rafael López.

“Parálisis institucional”

La iniciativa, registrada el pasado 3 de diciembre, está firmada por cinco de los seis ediles del grupo socialista, que ostentan la mayoría absoluta del pleno en este municipio de unos 1.100 habitantes. Según explicaron en una nota de prensa, la medida es necesaria para “recuperar la normalidad institucional en el Ayuntamiento”.

La moción de censura no responde a motivaciones personales ni a discrepancias internas" Rafael López Teniente de Alcalde

Los promotores de la moción aseguran que “la moción de censura no responde a motivaciones personales ni a discrepancias internas, sino a la necesidad de que Nevada cuente con un gobierno activo, presente y capaz de ejercer plenamente sus funciones”. Afirman que la alcaldesa ha permanecido más de ocho meses de baja “sin mantener comunicación alguna con su equipo de gobierno”, lo que ha generado “una situación de falta de liderazgo y parálisis institucional”.

Una “decisión difícil”

El candidato a la alcaldía, Rafael López, ha calificado la medida como una “decisión difícil y complicada”. En declaraciones a Europa Press, ha asegurado que la ejecutiva provincial del partido ha estado informada para buscar una “solución ordenada”. López ha reconocido que se abren “varios escenarios posibles” y no descarta “consecuencias” en el ámbito orgánico.

El PSOE ganó las pasadas elecciones municipales de 2023 con seis concejales por tres del PP, que no participa en la moción.