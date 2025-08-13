Prisión para el detenido por matar a un joven en Pinos Puente

El Juzgado de Instrucción número 5 de Granada, en funciones de guardia, ha ordenado prisión provisional, comunicada y sin fianza para el hombre de 31 años detenido por su implicación en la muerte el sábado por arma de fuego de un joven de 20 años en Pinos Puente (Granada).

Según han informado a EFE fuentes judiciales, el juzgado instructor ha decretado la entrada en la cárcel del único arrestado, que se enfrenta a cargos como presunto autor de un delito de homicidio.

El arrestado ha pasado este martes a disposición judicial como único detenido por la muerte de un disparo en el pecho de un joven de 20 años que se registró alrededor de las 6.00 horas del pasado sábado.

La investigación continúa abierta para esclarecer las circunstancias del suceso, que podría estar vinculado a un 'vuelco' o robo de droga, y para identificar a otros posibles implicados.

Además, la Guardia Civil también mantiene un refuerzo de la seguridad en este municipio del área metropolitana de Granada después de que, tras el homicidio, se hayan registrado incendios en varias viviendas de dos zonas de Pinos Puente.

Se trata del fuego intencionado en viviendas que se ha saldado sin heridos y que la Guardia Civil investiga como hechos vinculados a la muerte del joven, sin que de momento hayan trascendido detenciones por los incendios.