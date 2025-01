El pleno para la moción de censura promovida por el PSOE en Montefrío se fecha para el lunes 10 de febrero

La Secretaría del Ayuntamiento de Montefrío ha convocado para el lunes 10 de febrero a las 12,00 horas, como estipula la normativa, el pleno municipal en el que se votará la moción de censura promovida contra el alcalde, el independiente Óscar Fernández, por el PSOE con un edil del PP, partido cuya dirección provincial se ha desvinculado de esta iniciativa con la que está previsto que la socialista Remedios Gámez recupere la alcaldía.

Así lo han apuntado desde el Ayuntamiento y ha confirmado Europa Press en fuentes socialistas después de que el grupo socialista en Montefrío informara este pasado lunes en una nota de prensa del registro de la moción para "poner fin a la parálisis en la gestión municipal y garantizar la gobernabilidad en el municipio". Se activaba así el periodo de diez días hábiles en el que la normativa estipula que se convoque el pleno al mediodía.

En este municipio de unos 5.300 habitantes en las pasadas elecciones municipales, el PSOE consiguió seis actas de edil tras ganar los comicios con mayoría simple por cinco de Comprometidos por Montefrío, que se hacía con la alcaldía con el apoyo de los dos que obtuvo el PP, que pasará a la oposición tras haber formado parte en la primera parte del actual mandato del cogobierno.

"El alcalde está completamente ausente y apenas acude al Ayuntamiento tres veces al mes, lo que ha provocado una parálisis total de la gestión municipal que afecta al desarrollo de proyectos en el municipio y una falta de atención a las necesidades de nuestros vecinos", señalaban este pasado lunes los socialistas de Montefrío en una nota de prensa en la que resaltaban su compromiso de recuperar la alcaldía para Gámez para "trabajar por solventar los problemas que afectan al pueblo".

Por su parte, el presidente del PP de Granada, Francis Rodríguez, preguntado por este asunto en rueda de prensa en una convocatoria de su partido en el centro de la capital granadina, se ha desvinculado del edil de su grupo que ha firmado la moción, Joaquín García Mendoza, al que ha calificado de "tránsfuga en toda regla" y que ha señalado no pertenece a la formación, en cuya lista concurrió a los comicios de 2023 como independiente.

El presidente del PP de Granada, Francis Rodríguez, preguntado por este asunto en rueda de prensa en una convocatoria de su partido en el centro de la capital granadina, se ha desvinculado del edil de su grupo que ha firmado la moción, Joaquín García Mendoza, al que ha calificado de "tránsfuga en toda regla" y que ha señalado no pertenece a la formación, que pasará a la oposición tras formar parte del actual gobierno local.

Este edil "nunca fue afiliado del PP, ya se expulsó del gobierno hace unas semanas porque estaba haciendo una gestión bastante regular" y "en concreto tiene un tema personal con nuestra concejal", ha detallado Rodríguez en referencia a la portavoz popular en Montefrío, Natividad Pimentel, aludiendo a que García Mendoza "se está vengando poniendo una moción censura" en "un caso de despecho en toda regla".

"El PSOE va a intentar gobernar en todos los municipios de la provincia de Granada en los que el PP no tiene una mayoría absoluta", ha indicado Rodríguez, que ha aludido también a la moción de censura promovida por el PSOE en Jaén.

También ha explicado que le "cuesta creer" que el PSOE "tenga que recurrir a una persona que va en la lista del PP" y que "por circunstancias personales ha tenido un desencuentro dentro del partido" para "buscar" su voto a la candidata socialista, en referencia a la exalcaldesa de Montefrío, Remedios Gámez, que, en virtud de la moción registrada este pasado martes, recuperaría la alcaldía en dos semanas.

El PSOE explicó este pasado martes en una nota de prensa tras registrar la moción de censura con el apoyo de García Mendoza que trata de "poner fin a la parálisis en la gestión municipal y garantizar la gobernabilidad en el municipio".

Rodríguez ha asegurado que "cuando los grandes partidos acordaron el pacto antitransfuguismo lo que se pretendía es que no se pudiera votar contra el partido entre comillas contrario" a los intereses de cada uno, si bien ha reconocido que no es el caso técnicamente al plantearse la moción de censura por parte del que ha sido edil popular contra un independiente "que no encabezaba su lista".

En cualquier caso, "el que votó al PP" en Montefrío no lo hizo para que "este concejal que ahora va a apoyar al PSOE" hiciera esto sino para que "hubiera un cambio" en el municipio y "otro tipo de gestión", ha proseguido Rodríguez.

Además ha asegurado que el PP de Granada no va a "recurrir a ningún concejal" que haya ido en las listas socialistas para una moción contra el PSOE por lo que ha considerado el de Montefrío "el caso más claro de transfuguismo que se ha visto este año en la provincia".