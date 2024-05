El PP pide la comparecencia de Pedro Fernández en el senado por el caso Koldo

El PP va a solicitar la comparecencia del socialista granadino y Delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, en la comisión de investigación del caso Koldo en la Cámara Alta, según ha informado el secretario general de los populares granadinos, Jorge Saavedra.





“El goteo incesante de titulares que salpican al que fuera mano derecha del Delegado del Gobierno son de una enorme gravedad”, ha apuntado. “Las informaciones que vamos conociendo y que señalan directamente al que fuera mano derecha de Pedro Fernández son gravísimas. Urge que el Delegado del Gobierno de Andalucía dé detalle de si era conocedor o no de los que está transcendiendo de la investigación abierta en torno al caso Koldo”. Entre otros, ha hecho referencia a la información publicada en el día de hoy en la que se señala la “estrecha” relación entre la mano derecha del socialista granadino y Koldo “llena de cautelas para no dejar rastro”.





Asimismo, ha señalado, en base a lo conocido a través de los medios de comunicación, de la investigación en torno a la adjudicación de una obra de emergencia a una empresa de la que hoy sería apoderado el que fuera mano derecha de Pedro Fernández, caso que además afectaría al hoy presidente de Adif, Ángel Contreras.





“No es la primera vez que el que fuera coordinador de Pedro Fernández se haya visto vinculado al caso Koldo”, ha recordado Saavedra. “Anteriores informes que hemos ido conociendo a través de los medios de comunicación señalaban los mensajes que, tras acceder al cargo de coordinador de la Delegación de Gobierno, intercambió con el mando de la Guardia Civil que fue detenido por avisar a Koldo de que lo estaban investigando.





Para Saavedra, “Pedro Fernández no puede seguir callado en Granada”. “Las dudas y las sospechas son cada día mayores y es sorprendente e injustificado su silencio. Debe aclarar de inmediato si era o no conocedor de todo lo que estamos conociendo”. El popular además ha recordado, tal y como publicaron diversos medios de comunicación, los contratos que Pedro Fernández adjudicó cuando era vicepresidente primero y responsable de Contratación de la Diputación de Granada a dos empresas salpicadas por esta presunta trama por una suma total de más de 720 mil euros; y el encuentro que mantuvieron el ministro Ábalos, Koldo García y la empresa bastetana que después contrató a la mujer del ex asesor del ministerio en el Parador de Granada. Encuentro previo, ha culminado, la noche antes de la investidura de Paco Cuenca en la que se dieron cita en la Plaza del Carmen Ábalos, Juan Espadas, el secretario general del Psoe de Granada, José Entrena, entre otros.





“¿Quién más estuvo en esa reunión?, ¿quién más tenía conocimiento de ese encuentro?, ¿qué acuerdos se cerraron?”