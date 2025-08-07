La Peña de la Platería revalida a Daniel Casares como uno de los grandes de la guitarra flamenca

El patio de la Peña de la Platería presentaba el ambiente de las grandes noches de expectación, con motivo de la actuación de Daniel Casares en el marco del IX Festival de la Guitarra de Granada - Antonio Marín. Aficionados cabales recordaban cuando el malagueño llegó por primera vez a la más alta cátedra flamenca de este recinto, con solo dieciséis años, y ya apuntaba unas maneras extraordinarias.

Antes del concierto, Nicolás de la Torre, directivo de la peña y gran conocedor de la trayectoria del artista, se encargó de glosar su biografía. A continuación, se evocó la memoria del director de orquesta Miguel Ángel Gómez Martínez, que fue socio de honor de La Platería y cuyo fallecimiento cumple ahora un año. En su honor, sonó un dilatado aplauso como muestra del cariño que siempre se le ha tributado en su ciudad natal, donde inició su carrera musical.

Diversidad de palos: minera, soleá, taranta …

Cuando Daniel Casares subió al escenario, lo hizo con la misma energía que derrochó durante todo su concierto. Se arrancó con una fantasía por mineras que enlazó con su versión de la célebre canción de Manuel Alejandro, Señora, y unas alegrías de su última grabación, Trasmayo. Desde el principio evidenció un poderío y una simbiosis con la guitarra que evocaban, como sus dilatadas y efectistas escalas, la figura de Paco de Lucía.

A París pasando por Granada

El recital fue creciendo a medida que el público se iba entusiasmando, y llegaron una taranta que había titulado Mi refugio y una soleá dedicada a José Miguel Évora. Después mostró la belleza de una guajira concebida para su espectáculo Palo Santo. Antes de su cierre por bulerías —que quiso introducir con una granaína— interpretó París, un tema dedicado a Pablo Picasso.

Quedó de esta manera acreditado el talento de Daniel Casares como uno de los mejores guitarristas flamencos de nuestro tiempo, cuyo arte, como tantas veces se ha dicho, trasciende el género hasta convertirse en creaciones extraordinarias en manos de un músico en el más amplio sentido del término.