Las obras en Portón de Tejeiro acabará a principios de diciembre

La alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, con los ediles de Presidencia, Jorge Saavedra, a su derecha, y de Urbanismo, Enrique Catalina, a la izquierda en la imagen

Las obras de remodelación y modernización del entorno de Portón de Tejeiro entran ya en su fase final de ejecución, lo que permitirá que puedan estar culminadas en la primera semana del mes de diciembre, según ha anunciado este miércoles la alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, tras su visita para comprobar el avance de las obras en las calles Martínez Campos, Luis Braille, San Vicente Ferrer y Tejeiro.

Allí han comenzado ya los trabajos de colocación del acerado y de renovación de las redes de saneamiento y abastecimiento. La alcaldesa ha destacado la "apuesta" del gobierno municipal por lo que supone "una verdadera transformación urbana que ya se está empezando a notar en todos los distritos de la ciudad a través de las actuaciones que aparecen recogidas en el I Plan Municipal de Obras y que, con una inversión de 40 millones de euros, permitirán la mejora de más de 60 calles de la ciudad".

"Por primera vez se ponen las necesidades del peatón en el centro de todas las actuaciones, dotando a la ciudad de vías más amplias, de una mayor masa arbórea y vegetación y de unas infraestructuras actualizadas en busca de la máxima eficiencia en el uso de los recursos, haciendo de Granada una ciudad más atractiva, cómoda y amable para vivir, pensada para el bienestar de los vecinos", ha aseverado la alcaldesa.

Realizadas por el Ayuntamiento de Granada, en colaboración con Emasagra y en el marco de Plan de Resiliencia Hídrico en el Ciclo Integral del Agua de Granada, las obras de remodelación del entorno de Portón de Tejeiro comprenden, por un lado, la renovación de las redes de abastecimiento y saneamiento existentes; y, por otro, la renovación de la pavimentación con la creación de una plataforma única con más espacio para los peatones, el aumento del arbolado, la renovación de la iluminación y el mobiliario urbano y la inclusión de una zona infantil de juegos en Martínez Campos.

Las obras, que cuentan con una inversión total de 2.125.580 euros, permitirán un nuevo diseño de vía de tipo mixto, donde seguirán coexistiendo el tráfico rodado y peatonal, y que contará con una plataforma única en la que las aceras y la calzada se situarán al mismo nivel.

Será, por tanto, plenamente accesible, con delimitación de los márgenes para uso peatonal mediante bordillos de granito enrasados con la calzada. Además, se empleará un pavimento tipo Urbamasai para la calzada que, diseñado por la Universidad de Granada, supone una alternativa mucho más sostenible que otras mezclas asfálticas tradicionales.SOSTENIBILIDAD

Otro de los aspectos más destacados de este proyecto es, tal y como ha resaltado la alcaldesa, el "compromiso con la sostenibilidad". En total, tras la culminación de los trabajos se sumarán 99 nuevos árboles a estas calles (43 jaboneros de la China, 43 naranjos amargos y 13 'limpiatubos'), contribuyendo a ampliar la masa verde de la ciudad y a crear nuevos espacios de sombra tan necesarios en los meses con altas temperaturas.

Igualmente se renovarán las redes de abastecimiento y saneamiento, eliminando las antiguas tuberías de fibrocemento y sustituyéndolas por materiales más modernos y eficientes, garantizando así un mejor rendimiento hídrico en el distrito Ronda.

Además, se llevará a cabo la renovación del alumbrado público, mediante la instalación de nuevas canalizaciones y 27 nuevos puntos de luz, formados por columnas troncocónicas de 6,20 metros de altura y luminaria led de formato circular.

Las obras también permitirán la transformación de la plaza existente en la calle Martínez Campos con una nueva zona de juegos infantiles de 133 metros cuadrados, delimitada mediante valla metálica de colores y pavimentada con caucho continuo, y que contará con distintos elementos dinámicos como un juego de rotación, un juego de muelle doble tipo sube y baja y un juego combinado con dos torres cubiertas, puente, escaleras y tobogán.

Asimismo, se dispondrán nuevos bancos y papeleras (tanto en la plaza como en las diversas calles) y una fuente para beber adaptada para personas con discapacidad.

Carazo, quien ha tenido palabras de agradecimiento hacia los vecinos por su comprensión y paciencia con las molestias que siempre suponen unas obras, ha incidido en que las actuaciones en esta zona no responden a un proyecto aislado, sino que se integran en el conjunto de actuaciones del Plan Municipal de Obras con el que Granada avanzará hacia "un modelo de ciudad que priorice la accesibilidad peatonal, la sostenibilidad ambiental y la mejora de la calidad de vida en todos sus barrios".