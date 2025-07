Nuevos nombramientos de párrocos y vicarios en la provincia de Granada

En el día 29 de junio, Solemnidad de San Pedro y San Pablo, Apóstoles, el Arzobispo de Granada ha procedido a efectuar los distintos nombramientos y traslados que constituirán los nuevos destinos pastorales.

PARROQUIAS

Vicaría Territorial I:  Rvdo. D. Francisco Javier Ortega Beltrán Es nombrado Párroco de la Parroquia de San Miguel Arcángel de Armilla, en sustitución del Rvdo. D. Alfredo López Civantos Cesa como Vice-Rector del Seminario Mayor San Cecilio y como Delegado Pastoral de Vocaciones  Rvdo. D. Victor Manuel Valero Mesa Es nombrado Párroco de las Parroquias La Encarnación de Monachil y de San José de Barrio Vega de Monachil, en sustitución de Rvdo. D. José Antonio Vinuesa García Cesa como Párroco Parroquias de La Encarnación de Alhama de Granada, de Nuestro Padre Jesús de Santa Cruz del Comercio y de Nuestro Padre Jesús Nazareno de Játar  Rvdo. D. Enrique Rico Pavés Es nombrado Párroco de la Parroquia de Nuestra Señora de Gracia de Granada. Cesa como Administrador Parroquial de la Parroquia de Virgen de Gracia de Granada.  Rvdo. D. Miguel Ángel Morell Parera Es nombrado Párroco de la Parroquia de Nuestra Señora de La Paz de Otura, en sustitución del Rvdo. D. Luis Miguel Sánchez Muñoz. Cesa como Párroco de la Parroquia de Virgen de Gracia de Granada.  Rvdo. D. Antonio Luis Martín Martín Es nombrado Párroco de la Parroquia del SagrarioCatedral, en sustitución del Rvdo. D. Juan Gutiérrez Lorenzo Cesa de Párroco in solidum de la parroquia de San Miguel de Armilla.  Rvdo. D. Daniel García Miranda Es nombrado Adscrito a la Parroquia del SagrarioCatedral de Granada Cesa de comoAdscrito a la Parroquia de Nuestra Señora de Gracia de Granada  Rvdo. D. Francisco Manuel Sánchez Ramírez Es nombrado Párroco de la Parroquia del Santo Ángel Custodio de Granada, en sustitución del Rvdo. P. José Luis Lochedino, IVE. Cesa como Párroco de la Parroquia de La Encarnación de Santa Fe.  Rvdo. D. Francisco Morales Casares Es nombrado Vicario Parroquial de la Parroquia del Santo Ángel Custodio de Granada. Cesa como Párroco de las Parroquias de San José de Valor, de la Purísima Concepción de Mecina Alfahar, de la Encarnación de Nechite, del Cristo de la Luz de Mairena y de Nuestra Señora del Rosario de Laroles.  Rvdo. D. Manuel García Hernández Es nombrado Adscrito de la Parroquia del Santo Ángel Custodio de Granada. Cesa como Párroco de las Parroquias de Parroquias de Nuestra Señora de la Anunciación de Cogollos Vega y del Santo Cristo de la Salud de Nívar.  Rvdo. D. José Carlos Isla Tejera Es nombrado Párroco in solidum (moderador) de la Parroquia de Nuestra Señora del Carmen de Granada, en sustitución de Rvdo. D. Manuel Velázquez.  Rvdo. D. Luis Miguel Sánchez Muñoz Es nombrado Párroco in solidum de la Parroquia de Nuestra Señora del Carmen de Granada. Cesa como Párroco de la Parroquia de Nuestra Señora de la Paz de Otura.  Rvdo. D. Elías Cordón Moya Es nombrado Adscrito a la Parroquia de Nuestro Salvador de Granada. Cesa como Administrador Parroquial de la Parroquia de San José de Ventorros de San José.  Rvdo. D. Alfredo López Civantos Es nombrado Párroco Emérito de la Parroquia de San Miguel Arcángel de Armilla. Cesa como Párroco In Solidum Moderador de la Parroquia de San Miguel Arcángel de Armilla.  Rvdo. D. Juan Gutiérrez Lorenzo Es nombrado Párroco Emérito de la Parroquia de Sagrario – Catedral. Cesa como Párroco de la Parroquia de Sagrario – Catedral. Vicaría Territorial II:  Rvdo. D. Daniel Barranco Rodríguez Es nombrado Párroco de la Parroquia de Nuestra Señora de los Dolores de Alomartes, en sustitución del Rvdo. D. Roberto Benavides Rodríguez, continuando su actividad pastoral como Párroco de la Parroquia de la Encarnación de Íllora. Cesa como párroco de las Parroquias de San Antonio de Padua de Casanueva – Ánzola y de San Isidro de Zujaira.  Rvdo. D. Miguel Ángel López Ruiz Es nombrado Párroco de la Parroquia de la Encarnación de Atarfe, en sustitución del Rvdo. D. José Ignacio Martínez Garzón. Cesa como Vicario Parroquial de la Parroquia de Nuestra Señora de la Anunciación de Maracena  Rvdo. D. Héctor Del Carmen Treminio Vega Es nombrado Párroco de las Parroquias de Nuestra Señora de la Anunciación de Cogollos Vega y del Santo Cristo de la Salud de Nívar, en sustitución del Rvdo. D. Manuel García Hernández. Cesa de como párroco de la Parroquia de Santa Isabel de Huétor Tájar.  Rvdo. D. Pedro Aranda Garrido Es nombrado párroco de las Parroquias de San Isidro de Zujaira y San Antonio de Padua de Casanueva – Ánzola, en sustitución del Rvdo. D. Daniel Barranco Rodríguez, continuando su actividad pastoral como Párroco de las Parroquias de la Purificación de Valderrubio y de San Francisco de Asís de Escoznar.  Rvdo. D. José Albaladejo Hernández Es nombrado Párroco de las Parroquias de la Encarnación de Huétor Santillán y de la Inmaculada Concepción de Beas Granada, en sustitución del Rvdo. D. Francisco Tomás Martínez Martínez. Cesa como Párroco de la parroquia de La Encarnación de Motril y como capellán del Hospital Comarcal de Santa Ana de Motril.  Rvdo. D. Antonio Roberto Benavides Rodríguez Es nombrado párroco de la Parroquia de La Encarnación de Santa Isabel de Huétor Tájar, en sustitución del Rvdo. D. Héctor del Carmen Treminio Vega Cesa como Párroco de las Parroquias de Nuestra Señora de Gracia de Tocón, de Nuestra Señora de las Mercedes de Brácana y de Nuestra Señora de los Dolores de Alomartes.  Rvdo. D. Francisco Tomás Martínez Martínez Es nombrado Párroco de la Parroquia de Nuestra Señora de Los Remedios de Iznalloz y de Nuestra Señora del Rosario de Domingo Pérez, en sustitución del Rvdo. D. Lorenzo Pablo Márquez Garrido. Cesa como Párroco de las parroquias de la Encarnación de Huétor Santillán y de la Inmaculada Concepción de Beas Granada  Rvdo. D. José Antonio Vinuesa García Es nombrado Párroco de la Parroquia de La Encarnación de Santa Fe, en sustitución del Rvdo. D. Francisco Manuel Sánchez Ramírez. Cesa como Párroco de las Parroquias de la Encarnación de Monachil y de San José del Barrio Vega de Monachil.  Rvdo. D. Marcos Francisco Díaz Prado Es nombrado Párroco de la Parroquia de Nuestra Señora de Gracia de Tocón, en sustitución del Rvdo. D. Roberto Benavides Rodríguez, continuando con su actividad pastoral como Párroco de las Parroquias de Santa Ana del Salar y de Nuestra Señora de la Aurora de Villanueva Mesía.  Rvdo. D. Maiquel Hernández Montero Es nombrado Párroco de las Parroquia de San José de Ventorros de San José y Las Pedanías de La Viña (Algarinejo) y Ventorros de La Laguna (Loja), en sustitución de D. Elías Cordón Moya, continuando con su actividad pastoral como Párroco de la Parroquia de San Lorenzo de Zagra. Cesa como Vicario Parroquial de la Parroquia de San Gabriel de Loja.  Rvdo. P. José De Jesús Martínez Villagran, M.S.P.  Rvdo. P. Eduardo Flores Estrada, M.S.P.  Rvdo. P. Antonio Ramiro González Toledo, M.S.P. Nombrados Párrocos in solidum de las Parroquias de La Encarnación de Alhama de Granada, Nuestro Padre Jesús de Santa Cruz del Comercio y Nuestro Padre Jesús Nazareno de Játar, en sustitución del Rvdo. D. Victor Manuel Valero Mesa. Así mismo también son nombrados Párrocos in solidum de las Parroquias de la Inmaculada Concepción de Zafarraya, Nuestra Señora de los Dolores de Ventas de Zafarraya y de María Auxiliadora de Almendral de Zafarraya, en sustitución del Rvdo. D. Santiago Jerez García. El moderador de la actividad pastoral conjunta será el Rvdo. P. José De Jesús Martínez Villagran, M.S.P. Cesan de sus cargos pastorales en las Parroquias de Ntra. Sra. del Carmen de Castell de Ferro, de San Miguel de los Gualchos, de la Inmaculada Concepción de Rubite, de la Milagrosa de Los Gálvez, de San Miguel de Fregenite-Olias, del Santo Cristo de Lújar, de la Natividad de Nuestra Señora de La Rábita, de la Asunción de Nuestra Señor de La Mamola y de Santiago Apóstol de El Pozuelo.  Rvdo. D. Juan De Dios Prieto Garralda Es nombrado Vicario Parroquial de la Parroquia de Nuestra Señora de La Anunciación de Maracena  Rvdo. D. Mariano José Catarecha Mora  Rvdo. D. José García Rabadán Son nombrados Párrocos in solidum de las Parroquias de Nuestro Padre Jesús Nazareno de Cijuela y de Nuestra Señora del Rosario de Láchar, en sustitución del Rvdo. D. Mariusz Kubajek. El moderador de la actividad pastoral conjunta será el Rvdo. D. Mariano José Catarecha Mora. Cesan de sus cargos pastorales en las Parroquias del Sagrado Corazón de La Paz, de Nuestra Señora de Los Dolores de Cacín, de Nuestra Señora del Rosario de El Turro y Nuestra Señora de Las Angustias de Moraleda de Zafayona.  Rvdo. D. Ángel Luis Gómez Pérez Es nombrado Párroco de la Parroquia del Sagrado Corazón de La Paz, en sustitución de Mariusz Kubajek, continuando con su actividad pastoral como Párroco del Señor de la Humildad de Chauchina.  Rvdo. D. Jorge Alberto Talavera Cruz Es nombrado Párroco de la Parroquia de Nuestra Señora de Los Dolores de Cacín, de Nuestra Señora del Rosario de El Turro, de Nuestra Señora de Las Angustias de Moraleda de Zafayona, y de la pedanía de el Loreto en sustitución de Mariusz Kubajek. Así mismo, es nombrado Párroco de la Parroquia de Nuestra Señora de Las Mercedes de Brácana, en sustitución del Rvdo. D. Antonio Roberto Benavides Rodríguez. Cesando como Vicario parroquial Encarnación de Santa Fe y miembro del equipo de Capellanes de las Religiosas Concepcionistas Misioneras de la enseñanza (Colegio Carmen Sallés) y la Sociedad de vida apostólica Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl. Vicaría Territorial III:  Rvdo. D. José Ignacio Martínez Garzón Es nombrado Párroco de la Parroquia de la Encarnación de Motril, en sustitución del Rvdo. D. José Albaladejo Hernández. Cesa como Párroco de la Parroquia de la Encarnación de Atarfe.  Rvdo. D. Mariusz Kubajek Es nombrado Párroco de las Parroquias de Nuestra Señora Del Carmen de Castell de Ferro, de San Miguel de Gualchos, de La Inmaculada Concepción de Rubite, del Santo Cristo de La Cabrilla de Lujar y de San Miguel de Fregenite – Olías, de La Milagrosa de Los Gálvez y los Lugares de Los Carlos y Jolúcar. En sustitución de los Reverendos Padres José de Jesús Martínez Villagrán, Eduardo Flores Estrada y Antonio Ramiro González Toledo MSP. Cesa como Párroco in solidum moderador de las Parroquias de Nuestro Padre Jesús Nazareno de Cijuela, de Nuestra Señora de las Angustias de Moraleda de Zafayona, de Nuestra Señora del Rosario de El Turro, de Nuestra Señora de los Dolores de Cacín, de Nuestra Señora del Rosario de Láchar y del Sagrado Corazón de La Paz  Rvdo. D. Freddy Banua Enopia Es nombrado Párroco de las Parroquias de la Natividad de Nuestra Señora de La Rábita, de la Asunción de Nuestra Señora de la Mamola, de Santiago Apóstol de El Pozuelo y los lugares de Melicena y Haza del Trigo. En sustitución de los Reverendos Padres José de Jesús Martínez Villagrán, Eduardo Flores Estrada y Antonio Ramiro González Toledo, MSP.  Rvdo. D. Francisco Novo Sánchez Es nombrado Vicario Parroquial de la Parroquia de Nuestra Señora de Las Angustias de Motril.  Rvdo. D. Rosileno Dos Anjos Araujo Es nombrado Diácono Administrador de las Parroquias de San José de Válor, de la Purísima Concepción de Mecina Alfahar, de La Encarnación de Nechite, del Cristo de La Luz de Mairena y de Nuestra Señora del Rosario de Laroles, en sustitución del Rvdo. D. Francisco Morales Casares. CABILDOS:  Rvdo. D. Antonio Luis Martín Martín Es nombrado Canónigo durante munere de la S. I. Catedral de Granada CAPELLANÍAS DE HOSPITAL:  Rvdo. D. FRANCISCO MORALES CASARES Es nombrado Capellán de la Ciudad Sanitaria “Virgen de las Nieves” (Ruiz de Alda) de Granada.  Rvdo. D. JAVIER SABIO SÁNCHEZ Es nombrado Capellán del Hospital Comarcal Santa Ana de Motril CAPELLANÍAS DE MONJAS CONTEMPLATIVAS:  Rvdo. D. Elías Cordón Moya Es nombrado Capellán del Monasterio de la Encarnación de Granada En sustitución del Rvdo. D. Nicolás Parejo Maldonado