Naufragio y marcador escandaloso del Granada en Eibar

El Granada ha caído derrotado frente al Eibar (4-0). En ninguna fase del partido el equipo de Karanka dio la sensación de poder obtener un buen resultado. Desde el principio mostró graves carencias y ha sumado la segunda derrota consecutivo. Esta situación provoca que comience a surgir desconfianza, no tanto por el resultado, como por la falta de alternativas ofrecidas por el entrenador, pese a la calidad de la plantilla.

Molina volvió a la titularidad

Karanka planteó el encuentro con Jorge Molina como delantero centro y una medular con Bodiguer y Petrovic. Ademas, no pudo contar con Ignasi Miquel en defensa, por lesión, lo que obligó a alinear a Cabaco y decidió dar la titularidad en el lateral izquierdo a Silva, aunque no pudo terminar el partido al dar la sensación de agotamiento y tuvo que ser sustituido por Quini. Esta alienación no ofreció el fruto apetecido y pese a ello no se apreciaron cambios en el esquema para intentar que el Granada jugara de otra manera.

Dominio del Eibar

El Eibar dominó casi todo el partido y en el m. 25 un disparo de Matheu abría el marcador, tras una jugada que nació en un saque de esquina. En el segundo período continuó mandando el rival del Granada y llegaron los goles. Primero fue Tejero (m. 68 m.) desde fuera del área, y luego Stoichkov (m. 70)y Bautista (m. 85) marcaron ante un rival ya superado por las circunstancias. Incluso el conjunto vasco llegó a estrellar un balón en el palo.

Demasiadas incógnitas

La oportunidad inmediata para mejorar esta situacion será el próximo sábado, 17 de septiembre (17,30 h.), cuando el Granada reciba al mirandés en el Nuevo Los Cármenes. Se plantean varias incertidumbres ante la situación del equipo. Entre otras, llama la la atención la no titularidad de Meseguer, pese a que está considerado uno de los mejores centrocampistas de la categoría.

Ficha técnica

Eibar 4 – Granada 0

Eibar: Yoel; Tejero, Berrocal, Arbilla (Chema, m. 87), Imanol, Sergio Álvarez, Matheus (Nolaskoain, m. 87), Corpas, Stoichkov (Quique, m. 72); Aketxe, y Leschuk (Bautista, m. 46).

Granada: André F.; Jonathan S. (Quini, m. 60), Miguel Rubio, Erick Cabaco, Ricard Sánchez, Bodiger, Petrovic, Puertas (Bryan, m. 72), Uzuni (Perea, m. 72), José Callejón y Jorge Molina.

Goles: 1-0, Matehus (26’); 2-0, Tejero (68’); 3-0, Stoichkov (70’); 4-0, Bautista (85’).

Árbitro: Víctor García Verdura, del Comité Catalán. Mostró tarjeta amarilla a Leschuk y Aketxe del Eibar y a Uzuni del Granada.

Incidencias: Partido correspondiente a la jornada 5 de Segunda División, disputado en el Estadio de Municipal Ipurúa, al que asistieron 4.560 espectadores.