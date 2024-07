La mujer hallada muerta con signos de violencia en Motril estaba en una caravana

La mujer hallada muerta con signos de violencia este jueves en Motril (Granada) tenía 51 años y fue localizada en el interior de una caravana ubicada en un cortijo de la localidad costera, han informado a EFE fuentes de la Subdelegación del Gobierno en Granada.



La Policía Nacional ha abierto una investigación para esclarecer las circunstancias que rodean la muerte violenta de esta mujer, a la que se le está practicando la autopsia, que determinará las causas del fallecimiento.



De momento no hay detenidos, han indicado este viernes a fuentes policiales, que no pueden afirmar aún si se trata o no de un caso de violencia machista.



El subdelegado del Gobierno en Granada, José Antonio Montilla, ha indicado que todas las líneas de investigación están abiertas y que no se descarta ninguna hipótesis.



El cuerpo sin vida fue hallado sobre las 19:30 horas de ayer jueves en un cortijo de la localidad granadina. Se encontraba al parecer en el interior de una caravana ubicada dentro de una pequeña finca situada en una zona de difícil acceso en la parte sur de la N-340, en el término municipal de Motril.



Vecinos de la zona han indicado a EFE que la mujer era española y que llevaba algún tiempo viviendo en la caravana, al parecer con otra persona.



En la finca hay también un vehículo con apariencia de estar abandonado y muchos escombros, además de la caravana, que tiene desplegada una carpa.