Muere un trabajador en un accidente en la planta de reciclaje de Alhendín
La Diputación ha anunciado que pedirá a la empresa concesionaria toda la información sobre el accidente
Redacción COPE Granada
Granada
Un trabajador ha fallecido este lunes en la planta de tratamiento de residuos Ecocentral Granada, en Alhendín, en un accidente ocurrido sobre las 18:20 horas, según han informado el servicio de emergencias 112 Andalucía y la Diputación de Granada.
Hasta el lugar se han desplazado servicios sanitarios, Guardia Civil, Policía Local, el Centro de Prevención de Riesgos Laborales y la Inspección de Trabajo.
Según la Guardia Civil, se ha activado el protocolo judicial para esclarecer las causas del suceso.
En un comunicado, la Diputación de Granada ha expresado su pésame a la familia y allegados del fallecido y ha anunciado que pedirá a la empresa concesionaria toda la información sobre el accidente, exigiendo el cumplimiento de las medidas y protocolos de seguridad laboral.
