Montefrío: Belleza por los cuatro costados

Las Fiestas en honor de la Virgen de los Remedios es La Fiesta por excelencia de Montefrío, y tienen lugar en torno al 15 de agosto, que es concretamente el Día de la Virgen. En la actualidad, los múltiples eventos culturales y festivos comienzan a partir de finales de julio, y el programa de actividades –que puede consultarse en la página web del Ayuntamiento- se extiende hasta finales de agosto.