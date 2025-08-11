COPE
Montefrío: Belleza por los cuatro costados

Hablamos con la alcaldesa de las fiestas en honor a la patrona, La Virgen de los Remedios

Virgen de los Remedios, patrona de Montefrío

Las Fiestas en honor de la Virgen de los Remedios es La Fiesta por excelencia de Montefrío, y tienen lugar en torno al 15 de agosto, que es concretamente el Día de la Virgen. En la actualidad, los múltiples eventos culturales y festivos comienzan a partir de finales de julio, y el programa de actividades –que puede consultarse en la página web del Ayuntamiento- se extiende hasta finales de agosto.

