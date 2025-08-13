Miguel Poveda reivindica el "carácter infinito" de Lorca

El cantaor y ganador del Premio Nacional de Cante Miguel Poveda ha presentado en el palacio de Carlos V de la Alhambra de Granada su último espectáculo 'Había mil Federicos', que se estrena el 21 de agosto dentro del XXIV ciclo 'Lorca y Granada en los Jardines del Generalife', gestionado por la Junta de Andalucía, y ha puesto en valor el "carácter infinito" del artista.

Acompañado por el delegado de Cultura y Deporte, David Rodríguez y el gerente de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, Javier Rivera, Poveda ha hablado en una rueda de prensa sobre 'Había mil Federicos', espectáculo para el que ha contado con la colaboración de los bailaores Eva Yerbabuena y Agustín Barajas, y cuyas funciones tendrán lugar los días 21, 22 y 23 de agosto a las 22.00 horas en el teatro del Generalife.

De este modo, ha relatado que "no hay un solo Federico, esa es la grandeza de este genio poeta, músico, dramaturgo, dibujante y entusiasta conferenciante" y ha remarcado "el carácter infinito de un poeta distinto al resto, cuyas inquietudes no se agotaban en el verso. Aunque no hizo carrera con la música, todo el mundo destacaba de él su valía en esta disciplina, así como en la pintura".

"Hay mucha gente que no lo sabe, pero llegó a exponer en la galería Dalmau", ha continuado, al tiempo que, sobre el espectáculo, ha considerado que "el flamenco, la canción de amor desesperada, la alegría desbordante de un genio que aún sigue vivo se hará notar en este viaje lorquiano al que llevaré al público, contagiándole de la belleza, la pasión, el compromiso social y la alegría de este inolvidable poeta".

Para ello, ha contando con un elenco artístico de primer nivel, Joan Albert Amargós, al piano; Jesús Guerrero, a la guitarra; Paquito González, al frente de las percusiones; Miguel Ángel Soto Peña 'El Londro' y Los Makarines, al cante y las palmas; Carlos Grilo, completa las palmas; la batería de Manuel Reina, y José Manuel Posada 'Popo' al bajo.

Por su parte, el gerente de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales se ha mostrado "muy satisfecho" de la evolución del programa que cada año "supera las expectativas". Además, ha destacado "la calidad del espectáculo" de Miguel Poveda, de quien ha dicho que "es uno de los grandes artistas de España y de los más cercanos a la figura de Federico García Lorca".

El delegado de Cultura y Deporte puso de relieve la profesionalidad del artista catalán, así como del elenco de artistas granadinos con los que ha contado como son Eva Yerbabuena o Agustín Barajas, "dos grandes bailaores que aportarán su buen hacer al montaje".UN CICLO CON 24 EDICIONES

'Llámame Lorca', el último espectáculo de la compañía del coreógrafo y bailaor granadino Manuel Liñán, en cartel hasta el próximo día 16, ha sido el encargado de inaugurar la edición 24 del ciclo 'Lorca y Granada en los Jardines del Generalife'.

El programa de la Consejería de Cultura y Deporte, gestionado a través de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales y el Patronato de la Alhambra que comenzó el pasado 1 de agosto, concluirá el próximo día 30.

Desde la Junta han destacado que el poeta granadino y su obra han sido una fuente "inagotable" para la creación escénica en la programación del ciclo que se puso en marcha en 2002. En estos años, se ha convertido en "uno de los referentes en la agenda estival granadina, consolidado a lo largo de sus 24 ediciones como una cita ineludible".

Así lo demuestra el hecho de que este año antes de la inauguración del programa, más del 80% del aforo estaba cubierto entre la venta directa y la reserva de grupos.

La programación de este año la completan Aurora Vargas, Lole Montoya y Lela Soto en la propuesta 'Cantaoras' el 28 de agosto. El día 29, la cita estará protagonizada por 'El Pele', 'Farruquito' y Diego del Morao, con el espectáculo 'Romancero'.

Por último, el broche de oro lo pondrá el cantaor jerezano José Mercé, que cerrará el ciclo el día 30 de agosto con un recital en el que homenajeará a su paisano, el compositor Manuel Alejandro, versionando algunas de sus canciones más emblemáticas.