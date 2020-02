Más de 4.000 estudiantes de Granada diseñan banderas e himnos por la inclusión

Según ha informado la ONCE en una nota de prensa, bajo el lema 'ONCE upon a time. La mirada de tod@s', este programa de sensibilización educativa ha propiciado trabajar en el aula de manera activa el cambio de actitudes, la convivencia respetuosa y reflexionar sobre cuestiones que tienen que ver con su entorno social más cercano.

En esta edición, el concurso ha propuesto diseñar una bandera y un himno por la inclusión y la transformación social, elementos que serán clave en el mes de junio coincidiendo con el 'World Blindness Summit Madrid 2020'.

A esta asamblea asistirán más de 1.500 personas ciegas de todo el mundo que convertirán a Madrid en la capital mundial de la ceguera, y en la que los escolares y docentes ganadores tendrán un papel muy relevante con sus trabajos, llevando la '#inclusionXbandera'.

En el 36 concurso escolar del Grupo Social ONCE, en el que han participado 157.451 escolares y 2.163 docentes de 1.717 centros educativos de toda España, han trabajado estudiantes de los centros educativos españoles públicos, concertados y privados, desde Primaria hasta Bachillerato, además de Educación Especial y Formación Profesional.

La participación se ha realizado por aulas completas (un trabajo-un aula) dirigidas por un docente. Los estudiantes de Primaria, Secundaria y Educación Especial (Categorías A, B, C y E) han tenido que diseñar una bandera que refleje el movimiento por la inclusión. La bandera ha sido titulada y para facilitar la accesibilidad al trabajo incorpora una audiodescripción con una duración máxima de 1 minuto.

Por su parte, los estudiantes de FP y Bachillerato (Categoría D) han presentado un himno que, para ellos, representa el movimiento social por la inclusión y con una duración máxima de 2,30 minutos.

Desde la web del concurso se ha puesto a disposición de los participantes varias bases musicales para elegir una o fusionar varias y ponerle letra. El himno se ha acompañado de un título, que no superará los 140 caracteres, y un texto con la letra para que sea más accesible.

El jurado valorará de forma especial la creatividad, la calidad, el mensaje y la accesibilidad de los trabajos presentados que concursarán a nivel provincial (el fallo se conocerá en el mes de marzo), autonómico (primeros de abril) y nacional (finales de abril).

Los ganadores absolutos de esta edición disfrutarán de un fin de semana en Madrid coincidiendo con la celebración de la 'World Blindness Summit 2020', y en el que vivirán momentos llenos de actividades y experiencias innovadoras, con visitas culturales y talleres.