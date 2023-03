Marifrán Carazo destaca la alianza con el sector para construir 10.000 viviendas, 1.500 en Granada

La consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Marifrán Carazo, ha mantenido una reunión en la sede de la Asociación de Constructores y Promotores de Granada (ACP) con el sector nacional y andaluz, donde les ha trasladado “el compromiso nítido de la Junta de Andalucía con el desarrollo de la economía de la mano del sector de la construcción”. Marifrán Carazo ha indicado que, con las políticas impulsadas por la Consejería en materia de vivienda desde 2019, se ha conseguido reactivar el mercado inmobiliario, con líneas de ayudas y operaciones que posibilitan “la construcción de 10.000 viviendas a precio asequible en Andalucía, sobre todo para jóvenes, de las que 1.500 se desarrollan en la ciudad de Granada”.

“Hemos puesto facilidades a los promotores, que consideramos un aliado en nuestra búsqueda de generar oportunidades para la puesta en marcha de proyectos que sean generadores de empleo en Andalucía”, ha manifestado la consejera, que no sólo se ha limitado a la concesión de subvenciones para nuevas viviendas, sino que también se ha extendido a la aprobación de nueva normativa, como la Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (LISTA), o la aplicación de un decreto andaluz de revisión de precios que “verdaderamente ha atendido a las preocupaciones del sector y que ha trabajado sobre la base de que ninguna obra pública se parara por la crisis generada por la inflación y el encarecimiento de los costes de los materiales”.

Sobre esto último, ha lamentado que el Gobierno de España “no haya sido sensible y no haya prorrogado su decreto estatal de revisión cuando la situación que padece el sector sigue siendo igual de compleja, con los precios completamente disparados”. “En Andalucía sabemos que estamos en un momento clave de nuestra economía y, por lo tanto, las obras no se puedan parar”, ha remarcado la consejera.

La consejera ha estado acompañada en esta reunión, organizada en colaboración con Fadeco Promotores, por la secretaria general de Vivienda, Alicia Martínez, y el director general de AVRA, Juan Carlos del Pino. Asimismo, han estado presentes representantes de varias empresas del sector nacional y andaluz, como Aldaba Homes, Aedas, Gralusa, Aelca, Grupo Luna, Metrovacesa, Inmobiliaria Osuna, Neinor, Mayfo y Urbania.

Reactivación del mercado inmobiliario

Marifrán Carazo ha señalado al respecto que, de hecho, se va a dar continuidad a una política de viviendas que está basada en ampliar, por todos los medios disponibles, la oferta residencial a precio asequible. Al respecto, ha puesto el ejemplo de la ciudad de Granada, en la que se han puesto en marcha iniciativas para la construcción de cerca de 1.500 viviendas, que suponen una inversión global de 171 millones de euros, de los que la Junta de Andalucía ha aportado unos 52 millones.

La consejera ha incidido en las ayudas a promotores públicos y privados a través de la tres convocatorias del Programa de Fomento del Parque de Viviendas en Alquiler, que no sólo han permitido encauzar el desarrollo residencial de la zona norte de Granada con tres promociones compuestas por 506 viviendas, sino que ha posibilitado culminar la rehabilitación del edificio de La Madraza, en el que desde el pasado abril se alojan 31 familias granadinas. La consejera ha indicado que está próxima la publicación de una cuarta convocatoria de este programa de subvenciones, que facilitará la construcción de otras 1.700 viviendas más en Andalucía.

Asimismo, se están desarrollando dos actuaciones para 322 nuevas viviendas en La Azulejera. Por un lado, la Junta ha puesto a disposición de dos parcelas públicas con capacidad para 292 viviendas protegidas en alquiler, que se ofertarán en concurso público de cesión de derechos de superficie al menos por 50 años, a través del Programa 6 del Plan Ecovivienda. Por otro lado, se está trabajando con la Universidad de Granada para la aplicación de la madera de chopo en la edificación en una tercera promoción de esta zona con una estimación de 30 alojamientos para jóvenes.

También la agencia AVRA ha aprobado la enajenación, mediante el sistema de permuta, del suelo de su propiedad en el sector Parque Automovilismo, una parcela en la que el promotor a la que se adjudique podrá construir 69 viviendas protegidas. A cambio, AVRA recibirá 20 de las viviendas, 20 plazas de aparcamiento y 15 trasteros. Por último, la Junta de Andalucía ha cerrado la compraventa por más de 15 millones de euros de dos parcelas del Cuartel de Mondragones, en Granada, ubicadas dentro de área de reforma interior donde se van a construir 519 viviendas, de las que 202 serán de promoción libre y 317 protegidas.

Por último, ha señalado el impulso que se ha dado a la rehabilitación de viviendas a través del Plan Ecovivienda, el mecanismo ideado por la Junta para la gestión de los fondos europeos Next Generation en materia de vivienda. “Andalucía y los andaluces están sabiendo aprovechar estas partidas extraordinarias con motivo de la pandemia para acometer una modernización del parque residencial”, ha remarcado la consejera.

Marifrán Carazo ha destacado que el Plan Ecovivienda ha calado entre los granadinos “hasta el punto de solicitar recientemente una ampliación del crédito inicial, que era de 14,5 millones de euros para la provincia de Granada”. Desde mediados de octubre, que se abrió el plazo de presentación de solicitudes a comunidades de propietarios y vecinos, se han cursado 861 peticiones de subvenciones. Una ayudas “claves no sólo para la reforma de las viviendas, sino porque supondrá un ahorro a las familias, que pagarán menos por la factura de la luz con las medidas de eficiencia energética”. De igual manera, el Plan Ecovivienda también tendrá una importante influencia en la transformación de barrios como La Chana, que ha recibido una ayuda de cerca de 2,5 millones para la rehabilitación de 94 viviendas y espacios públicos de esta zona de la ciudad.

Con 110 mesas de trabajo

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Marifrán Carazo ha incidido en la importancia de reactivar la economía a través de todos los ámbitos posibles, también desde “un urbanismo ágil que abra las puertas al desarrollo de Andalucía”. Bajo ese prisma, ha resaltado el papel capital que juega la LISTA y su reglamento “para allanar el camino a muchos municipios andaluces que llevaban años con su planeamiento atrapado en un laberinto legislativo”. En esa línea, ha destacado el cambio de filosofía de la Junta, que ahora “toma un papel activo, asesorando a los ayuntamientos en la redacción de sus planes generales”.

Para ello, la Consejería de Fomento ha establecido la figura de las mesas de trabajo, un espacio que supone “una guía técnica para contribuir, en el marco de nuestras competencias, agilizar el proceso de redacción de estos planes”. En Andalucía ya se han constituido mesas de trabajo en 110 municipios, donde “se están obteniendo muy buenos resultados desde el entendimiento y el diálogo entre administraciones”. Marifrán Carazo se ha detenido en Granada, donde las mesas de trabajo “están acelerando la renovación de los planes generales de 8 municipios con una población de 310.213 habitantes”. En concreto, la consejera ha destacado las tres sesiones de trabajo mantenidas hasta ahora para el nuevo planeamiento de la ciudad de Granada, que “se ha embarcado en el camino ágil y seguro que le ha proporcionado el Gobierno andaluz con la LISTA”. “El nuevo Plan General de Ordenación Municipal (PGOM) de laciudad dará, con nuestro asesoramiento, pasos de gigante en su tramitación”, ha incidido la consejera. Almuñécar, Cájar, Cúllar Vega, Huétor Vega, Moraleda de Zafayona, Ogíjares y Vegas del Genil son los otros municipios con mesas de trabajo formalmente constituidas y que han celebrado hasta 16 reuniones.