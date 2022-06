Magistral Diego Ventura que compartió puerta grande con Sebastián Fernández

El último festejo del abono de este Corpus ha sido la tradicional corrida de rejones, modalidad taurina con buen número de seguidores, muchos de ellos ligados al mundo del caballo que tantas pasiones levanta en Granada. El atractivo cartel con ganado de Fuente Ymbro fue lidiado por el portugués Rui Fernandes, el acreditado Diego Ventura y el granadino Sebastián Fernández que debutaba en el Corpus. Hubo una ocupación de más de medio aforo, en una tarde en la que se agradeció que desapareciera el elevado calor de otras jornadas.

Rui Fernandes

Rui Fernandes fue el único caballero que no salió por la puerta grande. En su primero se lució con tres cortas a lomos de Seven Up y mató con destreza obteniendo una oreja. Los quiebros en banderillas fueron lo más destacado de su segunda actuación. Entrar tres veces a matar lo privó del obtener algún trofeo.

Diego Ventura

Ventura fue el triunfador. La garrocha a portagayola le sirvió para iniciar la faena del segundo de la tarde. Estuvo espectacular con las banderillas, especialmente a lomos de nazarí. Su certero rejón de muerte le permitió cortar dos orejas. En el segundo hizo vibrar a los tendidos con los que interactuó de forma extraordinaria. Ejecutó dos quiebros en banderillas en la cara del toro y cuando le quitó la cabezada a Bronce llegaba la apoteosis. Todavía hubo tiempo para cambiar de cabalgadura y directamente al salir al trote desde el patio de cuadrillas para coclocar cortas al violín. Un buen rejón final le valió dos apéndices y petición de rabo.

Sebastián Fernández

Debutaba en el Corpus Sebastián Fernández, rejoneador granadino que lleva ya varias temporadas apuntando extraordinarias cualidades. No tuvo suerte con sus toros. El primero no le ayudaba nada y todo lo basó en arriesgar como sucedió cuando montaba a Happy, con el que ejecutó en unas atractivas banderillas cortas. Con un rejón efectivó culminó una faena premiada con oreja. El último cornúpeta que le correspondió en suerte era un distraído, pese a lo que llegó a desarrollar un buen ejercicio de banderillas y consiguió ritmo en la colocación de las cortas El acertado rejón le permitió obtener dos apéndices. El futuro de su carrera es prometedor.

Concluida esta parte del espectáculo, el joven Marcos Pérez ofreció en la versión taurina conocida como clase práctica, con la que se puso final a la Feria taurina de 2022. Cortó dos orejas y estuvo junta a Diego Ventura y Sebastián Fernández en la salida a hombros por la puerta grande.