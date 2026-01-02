La Legión participa en el 534 aniversario de la Toma de Granada

Una sección de legionarios pertenecientes a la Brigada 'Rey Alfonso XIII' II, con base en Viator (Almería), participa este viernes 2 de enero en la conmemoración del 534 aniversario de la Toma de Granada por los Reyes Católicos, que tuvo lugar en la misma fecha de 1492. La brigada es una gran unidad encuadrada en la División 'Castillejos' y constituye una de sus unidades de combate.

Un despliegue de más de 50 efectivos

Según ha informado el Mando de Adiestramiento y Doctrina del Ejército de Tierra, llegan a Granada más de medio centenar de legionarios. El despliegue incluye también efectivos de la VII Bandera 'Valenzuela' del Tercio 'Don Juan de Austria', que aporta una banda de guerra, y una unidad de música de la propia brigada.

Los actos centrales de la conmemoración incluyen la tradicional tremolación del pendón de Castilla y una función cívico-religiosa. Estos eventos tienen como escenarios principales la Capilla Real, donde reposan los restos de Isabel y Fernando, y la Plaza del Carmen, frente al Ayuntamiento.