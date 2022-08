Karanka destaca los aspectos más peligrosos del Racing de Santander

Aitor Karanka ya ha decidido los jugadores que actuarán este sábado frente al Racing de Santander. Sin embargo, el técnico ni siquiera lo ha comunicado a los interesados. Esta va a ser su práctica habitual, puesto que incluso durante los entrenamientos entremezcla a los futbolistas que pueden ser del once inicial, con los que no. Esta forma de actuar pretende mantener la tensión entre los futbolista hasta el final y así aumentar su entrega. Además, esta temporada no habrá partes médicos sobre el estado de la plantilla. En este caso, el objetivo es evitar que el rival conozca información sobre su equipo. Por ejemplo, en la mañana de hoy Bodiger no ha participado en, al menos, los primeros minutos de la sesión, pero no ha trascendido nada sobre su estado físico. No obstante, hemos podido conocer que no debe de ser baja para el encuentro del sábado, en el que al entrenador del Granada se le plantea la disyuntiva de no alterar lo que ha funcionado o dar paso a jugadores que ya han tenido la oportunidad de conjuntarse más con sus compañeros y que están llamados a un mayor protagonismo.

Racing

En el Racing de Santander el ex del Granada Germán que no fue convocado en el primer partido de liga, sí lo ha sido para este encuentro. Su ausencia estuvo relacionada con circunstancias físicas que ahora son distintas e incluso apunta a la titularidad. El centrocampista Arturo Molina no participa en esta convocatoria. Fue titular en el debut liguero del conjunto cántabro, pero no pudo completar el partido por lesión. El problema fue una contusión.