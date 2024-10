La Junta prevé abrir la próxima semana el tráfico el puente de Baza a Benamaurel dañado por la DANA

La consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, ha visitado las obras de reparación del puente de Baza a Benamaurel, que se encuentra cerrado al tráfico debido a los cuantiosos daños sufridos por la DANA y la crecida del río Baza. La Consejería de Fomento ha desplegado un equipo de operarios y maquinaria a la zona con la intención de poder abrir a mediados de la próxima semana, siempre que se cumplan las previsiones y en función también de los episodios de tormenta.

Rocío Díaz ha manifestado que, pese a la virulencia de la crecida del río, que anegó por completo la carretera, “la estructura del puente, que se reconstruyó a principios de 2020, ha resistido y ha evitado males mayores”. Si se ha visto afectado gravemente los terraplenes de acceso a la estructura, que hoy ya se estaba reparando con un equipo formado por dos retroexcavadores y cinco operarios después de que ayer se retirara palos, malezas, arrastres del agua de barro y piedras.

“Ahora estamos volcados en reabrir cuanto antes este puente, porque sabemos la importancia que tiene la A-4200 en las comunicaciones de Baza y otros municipios de la comarca”, ha manifestado. Para ello, se está reconstruyendo parcialmente el terraplén de la margen derecha de la calzada para abrir un desvío alternativo con semáforos con el que reponer el tráfico en la carretera en el plazo de una semana. La consejera ha estimado inicialmente en 300.000 euros la reparación de los daños

sufridos en el puente.

La consejera ha indicado que la carretera A-4200 es una de las ocho vías cortadas que son titularidad de la Junta de Andalucía. Además, ha informado que desde el inicio de la DANA se ha desplegado “un equipo formado por más de 500 personas, que están acudiendo y atendiendo cada incidencia que se produce en las carreteras de Andalucía”.

Rocío Díaz ha apelado nuevamente a ser prudentes en estos días. “Estamos ante una emergencia nacional y la DANA sigue estando muy presente en Andalucía y el riesgo no ha desaparecido”. En ese sentido, ha insistido en que se extremen las precauciones, como no acercarse a ríos y arroyos, evitar desplazamientos por carretera salvo que sea imprescindible y no cruzar por zonas inundadas o con balsas de agua. “Toda precaución es poca y, por supuesto, la seguridad debe prevalecer por encima de todo”, ha añadido la consejera. Asimismo, ha señalado que la Junta de Andalucía está evaluando los daños ocasionados por las fuertes precipitaciones provincia a provincia para atender todas las emergencias.

Las fuertes lluvias de la DANA provocaron la fuerte crecida del río Baza, que discurre bajo la carretera A-4200, lo que llevó a su corte de tráfico por seguridad en la madrugada del 29 de octubre. Finalmente, el agua no sólo desbordó el puente, sino que sobrepasó un metro la calzada. Una vez que empezaron a bajar los niveles del agua y se accedió a la zona inundada, donde se comprobó que se vio afectado gravemente los terraplenes de acceso a la estructura, afectando a unos 150 metros de

terraplén, socavando parte los mismos y arruinando una escollera de protección existente, con lo que se decide mantener el corte de la carretera por peligro de hundimiento de la calzada. La estructura está en perfecto estado y se ha diseñado una reconstrucción parcial del terraplén en la margen derecha de la calzada, lo que permitirá abrir un desvío alternativo con semáforos con el que reponer el tráfico por la carretera A-4200.

Una vez restablecido el tráfico, también se reconstruirán las socavaciones producidas en la calzada izquierda, con rellenos de piedra y hormigón, a la vez que se hará una retapizado con piedra hormigonada de todo el talud aguas abajo del cauce durante varias semanas. Además, se repondrá parte del pretil y las biondas de protección del puente.

La consejera ha visitado el puente de la A-4200 junto a los alcaldes de Baza, Pedro Justo Ramos, y de Benamaurel, Juan Francisco Torregrosa; el delegado del Gobierno de la Junta en Granada, Antonio Granados; el director general de Infraestructuras Viarias, Enrique Catalina; el delegado territorial de Fomento, Antonio Ayllón; y la delegada territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, María José Martín.