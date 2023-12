La Junta acoge con "estupefacción" la "exclusión" del tren Granada-Motril de la Red Transeuropea

El presidente provincial del PP, Francis Rodríguez, ha indicado este jueves que en su formación han echado en falta una "implicación con mayúsculas" del Gobierno en la defensa del proyecto de conexión ferroviaria entre Granada y Motril ante la Unión Europea.





En un audio remitido a Europa Press, el también presidente de la Diputación de Granada ha exigido al Ejecutivo central que "hoy mismo priorice esta conexión ferroviaria y defienda ante la Comisión Europea los intereses de nuestro país y en particular de nuestra provincia".





"De ninguno de los modos puede aceptar" que la conexión ferroviaria de Motril "quede fuera" de la Red Transeuropea de Transporte, ha apuntado Rodríguez respecto de una inclusión a la que el Europarlamento había dado su visto bueno el pasado mes de abril.









El Gobierno andaluz ha acogido con "sorpresa y estupefacción" que la conexión ferroviaria Granada-Motril no se incluya en el acuerdo provisional sobre la red europea de Transporte alcanzado anoche entre el Parlamento Europeo y el Consejo Europeo de la Red Transeuropea, y afirma no entender las razones de una "exclusión" que mantiene al Puerto de Motril como el único de interés general del Estado sin conexión ferroviaria, "pese a ser vital para la economía de la Costa Tropical y de toda la provincia".





"No entendemos cómo Europa deja fuera un proyecto sólido, con gran respaldo social y que generará también importantes beneficios medioambientales. Esta decisión es un jarro de agua fría para los granadinos, que habían puesto sus esperanzas en la unidad en torno a la inclusión del tren Granada-Motril, más aún cuando en abril se aprobó la propuesta en el Parlamento Europeo", ha señalado en declaraciones a Europa Press la consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz.





Ha incidido así en que el Gobierno de España, que "se comprometió a lograr la inclusión del proyecto y que ha ostentado este semestre la Presidencia española de la UE", debe dar "explicaciones" y justificar las razones por las que no se han tenido en cuenta las "legítimas reivindicaciones" de la Costa Tropical.

"Al ser sólo un acuerdo provisional, todavía están a tiempo de remar en la misma dirección del Gobierno andaluz y hacer saber a la Unión Europea la importancia capital que tiene esta conexión por tren", ha agregado la consejera.

La europarlamentaria del PSOE Clara Aguilera ha asegurado que desde su formación, con el resto de agentes políticos, sociales y económicos de la costa de Granada, seguirán "trabajando para situar el tren a Motril como una prioridad de las políticas europeas de transporte".





Así se ha pronunciado en una nota tras conocer que la Comisión Europea de Transportes ha hecho decaer la enmienda promovida por el Grupo Parlamentario Socialista Europeo para la inclusión del ramal Granada-Motril en la Red Transeuropea de Transporte, que el Europarlamento aprobó el pasado mes de abril y que aceptó el Consejo.





Aguilera ha subrayado que el PSOE "no solo mantendrá la defensa de este proyecto, sino que continuará trabajando intensamente, como ha hecho hasta ahora, para que esta infraestructura ferroviaria se convierta en una realidad".





Así, ha explicado que "fue la Delegación Socialista en el Parlamento Europeo la que impulsó el registro de la citada iniciativa para que se incluyera el tramo Granada-Puerto de Motril en la Red Global Ferroviaria Europea y pudiera optar en un futuro a fondos europeos".





La europarlamentaria socialista ha destacado también el "apoyo expreso" del Gobierno de España al tren a Motril, como así lo puso de manifiesto en su visita al municipio motrileño el pasado mes de abril la que fuera ministra de Transportes Raquel Sánchez, quien valoró la "necesidad" de esta conexión entre la capital y el litoral granadino.





"Un paso clave, puesto que era necesario el respaldo del Ejecutivo estatal cara a la Unión Europea", ha apuntado Aguilera, que ha lamentado que finalmente "no haya prosperado esta enmienda por decisión de la Comisión Europea de Transportes que no ha aceptado enmiendas que no estuvieran sustentadas por informes técnicos de la UE".





En ese contexto, ha aseverado que "persistiremos en esta lucha, con la misma intensidad, por lo que ahora toca remangarse", y ha valorado "el esfuerzo y trabajo realizado por el Puerto de Motril y por otros agentes políticos, sociales y económicos".

El secretario general del PSOE de Granada, Pepe Entrena, ha reafirmado su compromiso con el proyecto ferroviario entre la capital granadina y el Puerto de Motril y ha asegurado que su formación continuará defendiendo y trabajando como hasta ahora para que esta infraestructura sea una realidad, pidiendo a su vez al PP a "evitar la confrontación".





Asimismo, Entrena ha rechazado las críticas vertidas por el PP hacia el Gobierno de España y le ha instado, también a las administraciones que gobierna, a que en primer lugar pidan explicaciones a la comisaria europea de Transportes, Adina-Iona Valean, que "es miembro del Partido Popular Europeo y preside el órgano que no ha aceptado la enmienda que fue impulsada por el Grupo Parlamentario Socialista".





"Los responsables y dirigentes populares podían solicitarle explicaciones a ella, responsable de la Comisión que ha decidido excluir esta conexión entre la capital y el litoral de la Red Global Ferroviaria Europea y que, por tanto, no pueda optar a fondos europeos".





En esta línea, ha rechazado que ahora intenten confundir a la opinión pública y desviar la atención para criticar precisamente a quien ha apoyado desde el primer momento este proyecto, incluso con una visita de la que fuera ministra de Transportes Raquel Sánchez a la ciudad de Motril, al igual que lo han hecho numerosos agentes económicos, colectivos, partidos políticos y la Autoridad Portuaria.





"No nos detendremos. Tenemos mucho trabajo adelantado. El proyecto Granada-Puerto de Motril ha concitado un consenso que es el que ahora debemos mantener para conseguir que este proyecto prospere y pueda entrar en futuras revisiones o ampliaciones de la Red Transeuropea de Transportes", ha explicado Entrena, según ha informado el PSOE en una nota de prensa este jueves.





De igual forma, el dirigente provincial socialista ha subrayado el respaldo de su partido con el desarrollo a esta infraestructura y de todos los proyectos que supongan un impulso para el desarrollo de Granada, así como su mano tendida con todas las partes interesadas para avanzar en esta conexión ferroviaria.