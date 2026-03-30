Juanma Moreno se rinde a la "magia especial" de Granada por Semana Santa

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha aprovechado su visita a Granada este Lunes Santo para disfrutar de la Semana Santa y ensalzar la belleza de la ciudad. Moreno ha descrito la jornada como un "día mágico", destacando el "colorido, el entusiasmo y la pasión en las calles", así como los "pasos excepcionales" que la caracterizan.

Un vínculo personal con Granada

El vínculo del presidente con Granada es también personal, ya que su mujer es granadina. Ha compartido que sus hijos pasan varios días de la Semana Santa en la ciudad y sienten un aprecio especial por ella. "Sin duda alguna, siempre hablan muy bien de la Semana Santa de Granada", ha comentado Moreno, porque ofrece "escenarios que son únicos".

Tras visitar a la Virgen de la Luz y al Cristo del Trabajo por la mañana, el presidente ha animado a todo el mundo a descubrir las procesiones granadinas. En este sentido, ha afirmado que es "probablemente, una de las Semana Santa más bellas que hay, no solo en [Andalucía], sino en España".

Es, probablemente, una de las Semana Santa más bellas que hay, no solo en Andalucía, sino en España" Juanma Moreno Presidente de la Junta de Andalucía

Apoyo a la Capitalidad Cultural 2031

Juanma Moreno también ha abordado la candidatura de Granada como Capital Cultural Europea 2031, subrayando que la Semana Santa es uno más de sus "atractivos". Ha garantizado que, como única candidata andaluza, la propuesta "va a contar con el total y absoluto respaldo de la Junta de Andalucía".

Además, el presidente ha querido remarcar que se trata de un proyecto para toda la comunidad autónoma. "Esa capitalidad no solo es de Granada, es de Andalucía, con lo cual tenemos que sumarnos todos", ha declarado para movilizar el apoyo de toda la región.

La confesión más dulce

En un tono más distendido, al ser preguntado por su postre favorito de estas fechas, el presidente ha confesado su preferencia: "Soy más de torrijas". Ha admitido que, aunque son una "bomba calorífica", le "encantan".

Me voy a confesar contigo, Fran. Soy más de torrijas" Juanma Moreno Presidente de la Junta de Andalucía

Finalmente, Moreno ha explicado que su agenda durante estos días le permite "quemar mucho", ya que él también es cofrade. "Salgo el miércoles en Málaga", ha especificado, antes de concluir que "Andalucía tiene [...] la mejor Semana Santa de toda España".