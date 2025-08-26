El Infoca da por estabilizado el incendio forestal declarado en Alhama

El Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía (Infoca) ha dado por estabilizado el incendio declarado durante la madrugada de este lunes, 25 de agosto, en Ventas de Zafarraya, en el término municipal de Alhama de Granada.

Según ha informado el Infoca desde su cuenta en la red social 'X', el incendio se ha dado por estabilizado a las 14,00 horas, unas diez horas después de que se declarase, sobre las 4,35 horas.

El servicio andaluz de extinción de incendios ha llegado a movilizar a un dispositivo conformado por un helicóptero ligero, dos aviones de carga en tierra, seis grupos de bomberos forestales, dos técnicos de operaciones, un agente de medio ambiente y cuatro vehículos autobombas para combatir este incendio.

Tras darlo por estabilizado, el Infoca mantiene desplegados a tres grupos de bomberos forestales, un técnico de operaciones, un agente de medio ambiente y tres vehículos autobombas para lograr el control de este incendio, según ha informado el propio dispositivo en redes sociales.

Por su parte, el diputado provincial de Emergencias, Eduardo Martos, ha explicado en unas declaraciones a los medios que el incendio se declaró por encima del cementerio municipal, en la zona de Ventas de Zafarraya, y para su control han trabajado, además de los medios del Infoca, bomberos de la Diputación de Granada y del parque granadino de Loja.

Ha precisado que el incendio afecta sobre todo a una zona de "monte bajo, chaparro y alguna que otra zona de pinar", en una superficie aproximada de "alrededor de 25 hectáreas de terreno".

El representante de la Diputación de Granada ha confirmado que el incendio está "estabilizado", y "se están estudiando las consecuencias por las que se ha producido", al tiempo que ha explicado que, "por precaución", algunas personas han tenido que ser temporalmente desalojadas, si bien "ya están ubicadas en sus viviendas" de nuevo y se está recuperando "la normalidad", según ha aclarado Eduardo Martos.