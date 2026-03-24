Un incendio en un barrio de Granada destapa una plantación con casi 800 plantas de marihuana

La Policía Nacional ha desmantelado este lunes una plantación 'indoor' de marihuana con casi 800 plantas en un bloque de viviendas de la calle Antón Calabres, en el distrito Norte de Granada. El hallazgo se ha producido a raíz de un incendio que, por el momento, se ha saldado con una persona detenida.

El teléfono único de emergencias 112 recibió varios avisos en torno a las 5:40 horas que alertaban de un fuego en los enseres de una persona sin techo que dormía en las inmediaciones del edificio. El humo y las llamas comenzaron a afectar a las viviendas cercanas, lo que motivó la intervención de los servicios de emergencia.

Operación policial abierta

Tras la actuación de los Bomberos de Granada, el Centro de Emergencias Sanitarias 061, la Policía Local y la Policía Nacional, los agentes de este último cuerpo accedieron al inmueble y localizaron el cultivo ilegal. Fuentes policiales han confirmado que la operación se mantiene abierta y no se descartan más detenciones.

La investigación apunta a que el fuego, que finalmente ha destapado la plantación, se originó por un sobrecalentamiento en los cartones y otros objetos acumulados en el lugar donde pernoctaba esta persona.