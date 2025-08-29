La Guardia Civil asume la investigación del incendio de la Fuente de la Bicha

La Guardia Civil, a través del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona), ha asumido la investigación para esclarecer las causas y, en su caso, la autoría del incendio forestal declarado en la tarde del pasado sábado en la zona de la Fuente de la Bicha de Granada capital, el cual se extendió hasta las inmediaciones del municipio de Cenes de la Vega, en el área metropolitana.

El Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía, el Plan Infoca, daba por extinguido en la mañana de este pasado martes el incendio forestal declarado en este paraje cercano a los túneles del Serrallo, y la Guardia Civil ha informado este jueves en nota de prensa que se ha hecho cargo la investigación sobre su origen.

Según informaba en su cuenta de X, el Infoca pudo acabar definitivamente con este fuego a las 8,15 horas del martes, después de días de tareas y que además provocó que el Ayuntamiento de Cenes de la Vega cancelara el domingo la celebración de los fuegos artificiales previstos para las fiestas de San Bartolomé, debido al "riesgo extremo" de incendios y tras este último caso.

Tras quedar estabilizado a las 09,00 horas de la propia mañana del domingo, el Infoca desplegó un equipo con seis grupos de bomberos forestales, un técnico de operaciones, un agente de medio ambiente y tres vehículos autobombas. El fuego produjo, incluso, un corte total con paso alternativo a la GR-420, desde el kilómetro 4 hasta el 7,6 de la carretera A-395, sentido Sierra Nevada.

El Seprona, junto con otras unidades de la Guardia Civil, participó desde los primeros momentos en el dispositivo, asegurando vías de comunicación y garantizando la integridad de la población y del personal interviniente, han detallado desde el Instituto Armado este jueves.

Una vez controladas las llamas, se activaron las labores de investigación, cuyo objetivo principal es la averiguación del origen del fuego y la recopilación de pruebas que permitan, en su caso, depurar responsabilidades.

Para ello, guardias civiles del Seprona con formación específica en el curso avanzado de investigación de causas de incendios forestales impartido por el Centro Nacional de Educación Ambiental realizaron una inspección técnico ocular para "localizar el punto de inicio del incendio y así poder determinar si la causa fue natural o humana, accidental o intencionada".

En estos procesos, se inspeccionan posibles vestigios como colillas, restos de hogueras, botellas de cristal o artefactos incendiarios, y se mantiene una estrecha coordinación con los agentes de Medio Ambiente y su Brigada de Investigación de Incendios Forestales.

Asimismo, se recaban testimonios, se identifican vehículos presentes en la zona y se emplean drones para documentar y reconstruir la escena. La determinación de la causa y la posible autoría es una tarea compleja que requiere "actuar con rapidez para preservar pruebas fundamentales", ha precisado la Guardia Civil.INVESTIGACIONES EN LA PROVINCIA

El Seprona mantiene abiertas otras investigaciones en la provincia de Granada relativas a incendios forestales registrados este verano, como los ocurridos en la comarca de Alhama, concretamente en la término de la Entidad Local Autónoma alhameña de Ventas de Zafarraya, y en el término municipal de Benamaurel, en la comarca de Baza, en los que igualmente se trabaja para determinar su origen y posible autoría.

Durante este verano 2025, la Guardia Civil de Granada lleva investigadas a un total de cinco personas presuntamente relacionadas con los incendios ocurridos en el paraje de Aguas Blancas de Dúdar, en el área metropolitana, con un investigado, Sierra de Parapanda en Íllora y Montefrío, en el Poniente, con dos investigados y en Albolote, en el cinturón, en una zona cercana a su polígono industrial, con resultado de otras dos personas investigadas.