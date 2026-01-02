La Guardia Civil asesta otro golpe al narcotráfico en Granada en diciembre

La Comandancia de la Guardia Civil de Granada ha hecho balance de las actuaciones contra el narcotráfico en la provincia durante el pasado mes de diciembre. Las más de 30 entradas y registros en domicilios y otros inmuebles se han saldado con la incautación de 11.605 plantas de cannabis sativa y más de 67 kilogramos de cogollos secos.

Lucha contra el fraude eléctrico

Según ha informado el cuerpo, las redadas han permitido "la desarticulación de diversos centros de producción de drogas" y "la eliminación de fraudes en el fluido eléctrico". En colaboración con personal técnico de Endesa, se han desconectado 50 enganches ilegales a la red.

Actuaciones en toda la provincia

Las actuaciones se han llevado a cabo en trece municipios: Gójar, Otura, Dúrcal, Cenes de la Vega, Peligros, Armilla, Pulianas, Santa Fe, Huétor Tájar, Loja, Pinos Puente, Iznalloz y Colomera. Entre ellas destaca la operación 'Corvus Aurel' en Santa Fe, con 2.531 plantas intervenidas en ocho registros. También se ha superado el millar de plantas en Iznalloz, Huétor Tájar y Gójar.

A estas operaciones se suman otras actuaciones preventivas. El 3 de diciembre se incautaron 10 fardos de hachís en una furgoneta en Huétor Tájar. Además, el día 7 se intervinieron 98,2 gramos de polen de hachís a un pasajero en el puerto de Motril y se decomisaron 20 gramos de cocaína y 118 de hachís a una persona que intentaba introducirlos en el centro penitenciario de Albolote.