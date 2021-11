Guadix rinde homenaje al pintor Julio Visconti

El próximo jueves, 18 de noviembre, a las 19 horas, se celebra un acto en memoria de Julio Visconti en el patio central del Ayuntamiento de Guadix, que han organizado, conjuntamente, el Ayuntamiento de Guadix y la Fundación Pintor Julio Visconti.





El acto tiene el objeto recordar y rendir homenaje de respeto y gratitud a un personaje íntimamente vinculado a Guadix, ciudad que siempre fue motivo de inspiración de su obra, pero también de gratitud por haber constituido una fundación, dotada con una parte importante de su patrimonio a favor, de la ciudadanía accitana y de la comarca.





El programa ha procurado contar con representantes de las entidades y organizaciones a las que Julio ha estado vinculado a lo largo de su vida, siendo el siguiente





Presentación del acto por Jesús Javier Pérez

Fotomontaje: la dimensión humana de Julio Visconti

Intervención del alcalde de Fiñana, Don Rafael Montes Rincón

Intervención de Don Aureliano Juárez Arráez en representación de la agrupación de acuarelistas almerienses

Intervención de María del Carmen Fernández de Capel, biógrafa de Julio.

Clausura del acto por Jesús Lorente Fernández, alcalde de Guadix y presidente de la FPJV

Finalizado el acto Juan Miguel Gimenez interpretará una composición de Juan Sebastián Bach, y Pablo Gimenez otra de Isaac Albéniz.





El acto-homenaje tendrá una duración aproximada de 60 minutos.





El reconocimiento de Julio Visconti como artista ha sido una constante a lo largo de su vida, aunque para medir su importancia basta con recordar el premio nacional de acuarela de 1974, en la ciudad de Valladolid, y su proclamación como mejor acuarelista del año 1977 por la revista especializada el CORREO del ARTE.





Julio Visconti ha sido un maestro de la acuarela dando vida y alma al mundo que le rodeaba y que formaba parte de su cotidianidad. El arte para él se hallaba en su entorno y se hacía realidad en sus pinturas plenas de luz, color y sosiego, rasgos que fueron perfectamente expresados por R. Loscos en la revista Gaceta de Arte, que dice: “La acuarela a través de Visconti, se convierte en luminosa, intimista, descriptiva.





Y todo ello al mismo tiempo. En los interiores, cuando convierte su estudio en campo de inspiración, la intimidad pasa a un primer término. Los tonos se aquietan, nace el silencio y todo respira a paz y tranquilidad, la soledad compartida con los objetos amados en un ambiente querido. Por el caballete ante la escena callejera, Visconti se muestra descriptivo, magnífico dibujante, captador de vida, conjugando tonos y colores de manera acertada. Sus acuarelas, en este caso, son vitalistas, descriptivas, se convierten en un relato de la vida que ante él discurre. Y estalla la luz y el sol en sus paisajes del sur, especialmente cuando convierte la Chanca y las cuevas de Guadix





La pintura de Julio Visconti se puede contemplar en varia instituciones, pinacotecas y museos de España, siendo algunas de las más significadas el Museo municipal de Madrid, el Archivo histórico municipal de Valencia, el Museo del alto aragón de Huesca, Diputación de Zaragoza, la Colección del ayuntamiento de Almería, el Gabinete de dibujo de la real academia de San Fernando, el Museo de la acuarela de Llansá de Gerona y en la sede de la Fundación Pintor Julio Visconti de Guadix





Las personas que han conocido a Julio Visconti siempre han priorizado sus valores personales a los artísticos. Era un persona sencilla, sincera, generosa y sobretodo, buena y cercana. María del Carmen Fernández de Capel, su biógrafa dice de él años antes de su fallecimiento: Como persona, Julio es un hombre de espíritu cultivado, de gran inteligencia, desposeído de toda soberbia tan lógica en los triunfadores. A pesar de definirse de carácter inquieto, es tranquilo en el diálogo y en su trato con los demás. Si en su vida artística no tiene cabida la falsedad, en la vida personal es consecuente con estas ideas, que obedecen a expresar sus opiniones sin violencia ni críticas destructivas. Nunca he oído un comentario de Julio que pudiera ofender a ninguna persona. Es un ser integro, la celebridad no ha alterado su vocación de hacer, ni le ha llevado a creerse una persona especial.





A lo largo de su vida profesional Julio ha sido admirado y, al tiempo, distinguido con reconocimientos y distinciones. En lo respecta a su entorno más cercano, ha sido galardonado con el Índalo de oro en Almería, Presidente de honor de la asociación de amigos de Fiñana, Hijo adoptivo y predilecto de Guadix, Premio Jesús de Percebal de Almería, Personaje del año de la asociación de empresarios de la comarca de Guadix, Medalla de oro de Granada. Además, fue objeto de otros reconocimientos de la Agrupación de acuarelistas almerienses, del Instituto de estudios almeriense y la Diputación de Almería.





En reiteradas ocasiones, Julio Visconti manifestó que la FUNDACION PINTOR JULIO VISCONTI había sido la decisión más acertada de su vida y que dejaba en beneficio del pueblo de Guadix la obra más importante de su vida.





La Fundación, de conformidad con sus estatutos, está gestionada por un patronato del que forman parte: el presidente de la Diputación de Granada, el obispo de la diócesis de Guadix-Baza, un representante por grupo político municipal, agrupación de electores o grupo de concejales no adscrito, así como otras personas físicas vinculadas con la ciudad de Guadix, siendo su presidente, a partir del fallecimiento de Julio Visconti, la persona que desempeñe el cargo de alcalde de Guadix, que actualmente ejerce Don Jesús Lorente Fernández